Per Chanel Totti una minicar personalizzata, il regalo dei genitori Francesco e Ilary Nel video comparso sui social Chanel scarta entusiasta la minicar ricoperta di fiocchi e nastri, che ha persino i fari personalizzati perché le luci cambiano colore. Poi si mette alla guida del veicolo e freccia fuori per le strade di Roma.

A cura di Giulia Turco

Un weekend positivo per Chanel Totti che, in questi giorni ha ritirato un regalo particolarmente atteso. I genitori Francesco Totti e Ilary Blasi hanno pensato per lei ad una minicar, che ora le permetterà di essere più autonoma e indipendente di quanto non sia stata finora. Prima di Chanel, che lo scorso maggio ha compiuto 15 anni, anche il fratello maggiore Christian ne aveva ricevuta una: i fratelli Totti sono pronti a sfrecciare per la Capitale.

Il regalo di Ilary Blasi e Totti per la figlia Chanel

È il concessionario di auto all'Eur a pubblicare un video per immortalare il momento. Chanel scarta entusiasta la minicar ricoperta di fiocchi e nastri, che ha persino i fari personalizzati perché le luci cambiano colore. Poi si mette alla guida del veicolo e freccia fuori per strada. Non sappiamo chi fosse con lei, se mamma o papà, o persino entrambi. A giudicare dai social sembra che l'ex Capitano abbia trascorso un fine settimana vicino alla famiglia. La piccola Isabel, tra l'altro, ha perso un dentino e Francesco non ha rinunciato a immortalare il momento. Meno presente sui sui social invece Ilary Blasi, che sembra si sia voluta prendere un po' di pausa dai riflettori.

Dove vivranno i figli di Totti e Ilary dopo la separazione

La vita dei due adolescenti e della più piccola Isabel trascorrerà serena anche dopo la separazione dei loro genitori. Per Totti e Ilary l'obiettivo principale resta quello di garantire il benessere dei tre. Per questo Christian, Chanel e Isabel secondo quanto ne sappiamo resteranno a vivere nella villa lussuosa dell'Eur, a Roma, dove sono cresciuti e lo faranno insieme a mamma Ilary. Sarà l'ex Capitano a trasferirsi, pare in una nuova casa insieme a Noemi Bocchi, per la quale avrebbe deciso di lasciare la sua zona e approdare in un quartiere di Roma Nord.