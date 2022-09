Chanel Totti replica seccata al commento sulla sua casa lussuosa all’Eur Su Tik Tok la figlia di Totti e Ilary Blasi Chanel ha replicato ad un utente che ironicamente ha commentato l’arredamento della sua casa all’Eur: “Devi guardare me non la mia casa” ha scritto, seccata presumibilmente dai costanti riferimenti alla ricchezza della sua famiglia.

A cura di Gaia Martino

Mentre mamma Ilary Blasi e papà Francesco Totti discutono sugli accordi della separazione, la figlia Chanel si diverte ad aggiornare il suo profilo Tik Tok dove spesso condivide immagini e video insieme al fratello Cristian o alla sorella Isabel, altre volte con le sue amiche. Ieri sera si è resa protagonista dell'ultimo post aggiunto nel quale mostra diverse fotografie scattate nel salotto della casa all'Eur: tra i numerosi commenti è spuntato quello di un utente che ha fatto ironia sul lussuoso arredamento della casa. La replica della giovane non è tardata ad arrivare: "Guarda me, non la mia casa".

Il botta e risposta tra Chanel e un suo follower su Tik Tok

Un utente su Tik Tok ha commentato l'ultimo video postato dalla figlia dell'ex Capitano e della sua ormai ex moglie. Chanel Totti si è mostrata seduta sul divano di casa, ma l'occhio di alcuni è finito sul lussuoso arredamento anziché su lei, in primo piano. Così, a chi gliel'ha fatto notare ha risposto a tono.

"Due soldi la casa" ha scritto un suo follower, alla quale ha subito replicato: "Devi guardare me non la casa". Parole che potrebbero nascondere un velo di provocazione, oppure un probabile astio verso tutti coloro che, molto spesso, fanno riferimento alla ricchezza della sua famiglia.

Nell'accordo tra Totti e Ilary anche una casa intestata ai figli

Il settimanale Chi ha raccontato nuovi retroscena che riguardano l'accordo tra Totti e Ilary Blasi dopo la separazione: sebbene la conduttrice sia triste per come è terminato il suo matrimonio e per la fuga di notizie relative ai messaggi che avrebbe ricevuto da Cristiano Iovino, sarebbe pronta a trattare la pace. "Lei avrebbe una nuova casa intestata ai figli, dove andare a vivere, e un sostanzioso assegno economico" si legge sulla rivista di Alfonso Signorini. All'ex calciatore giallorosso andrebbe la libertà di potersi vivere la sua relazione con Noemi Bocchi alla luce del sole, "dicendo che all'inizio, quando era ancora sposato, si trattava solamente di amicizia".