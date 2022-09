“Auguri, vita”: i figli Cristian e Chanel fanno gli auguri a papà Totti, tra loro nulla è cambiato Cristian e Chanel fanno gli auguri a papà Francesco Totti nel giorno del suo 46esimo compleanno. La separazione dalla madre Ilary Blasi non ha cambiato nulla nel rapporto tra il Pupone e i suoi figli.

A cura di Stefania Rocco

La separazione da Ilary Blasi non ha influito in alcun modo sul rapporto tra Francesco Totti e i suoi due figli maggiori, Cristian e Chanel. Il campione resta un ottimo padre, qualità che da sempre la sua ex moglie gli riconosce. E i suoi figli, intervenuti per la prima volta pubblicamente dopo i fiumi di inchiostro spesi a proposito della separazione dei genitori, hanno fatto in modo di far sapere con assoluta certezza che nulla nel rapporto con il loro padre è cambiato dopo la scelta di divorziare.

I post di Cristian e Chanel Totti

Una palese dimostrazione di immutato affetto è arrivata proprio oggi 27 settembre, nel giorno in cui il Pupone compie 46 anni. Sia Cristian che Chanel hanno utilizzato i rispettivi profili Instagram per fare pubblicamente gli auguri al padre. "Auguri vita, ti amo da morire", ha scritto il primogenito di casa Totti al padre che ha ricondiviso la story in questione. Nemmeno Chanel è voluta mancare all'appello: "Auguri all'unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo". Gli auguri ricevuti dai suoi figli, soprattutto perché arrivati in pubblico, acquistano un'importanza notevole perché dimostrano che nonostante la separazione da Ilary Blasi e le accuse che Francesco le ha rivolto pubblicamente, nel rapporto con i suoi figli nulla è cambiato.

La priorità di Totti e Ilary: proteggere i loro figli

Fin dall'inizio, sia Totti che Ilary hanno indicato come una priorità il fatto di proteggere i loro figli dall'incessante chiacchiericcio che la loro separazione ha provocato. Anche per questo, all'indomani dell'annuncio della separazione, Blasi decise di partire per un safari in Africa portando con sé Cristian, Chanel e la piccola Isabel. Francesco aveva chiesto fin dall'inizio che fosse rispettata la privacy della sua famiglia proprio per evitare che i ragazzi finissero stritolati dallo scomodo meccanismo del gossip. Per questo motivo, l'intervista in cui accusa la ex moglie di avere avuto un amante e di avere portato via i suoi orologi dalla cassetta di sicurezza di famiglia è apparsa un clamoroso scivolone.