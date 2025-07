Oronzo e Valentina di Temptation Island sposi, le foto delle nozze: nel reality lui aveva la “malattia delle donne”

Oronzo Carinola e Valentina De Biasi si sono sposati. I due ex protagonisti di Temptation Island nel 2018 (si ricorda ancora oggi la frase di lui “ho la malattia delle donne”) sono convolati a nozze sabato 26 luglio in Puglia, alla presenza di amici e parenti. Sui social foto e video del loro grande giorno.

Oronzo Carinola e Valentina De Biasi si sono sposati. I due erano stati protagonisti di Temptation Island nel 2018 per mettere alla prova il loro amore. La frase di lui "ho la malattia delle donne" era diventata in breve virale sui social e dal programma erano usciti separati, per poi riavvicinarsi solo tempo dopo a telecamere spente. Nel 2021 sono diventati genitori di Giulia.

Il matrimonio di Oronzo e Valentina di Temptation Island, tutti i dettagli

Dopo essersi scambiati le promesse a maggio, Valentina e Oronzo si sono sposati sabato 26 luglio nel Castello Dentice di Frasso di Carovigno, in Puglia, loro regione d'origine. Sui social i video e le foto condivisi dagli invitati raccontano il matrimonio dei due ex protagonisti di Temptation Island. All'altare si sono giurati amore eterno e sono poi usciti dalla chiesa accolti dall'affetto di parenti e amici, scambiandosi un romantico bacio.

La festa è poi continuata nella Masseria Caselli, dove gli sposi hanno ballato e festeggiato fino a tarda notte con gli amici e i parenti presenti. Indimenticabile anche il momento del taglio della torta, bianca a quattro piani, che è stata accompagnata da romantici fuochi d'artificio e una piscina illuminata a fare da sfondo.

L'amore tra Valentina e Oronzo

Valentina e Oronzo hanno partecipato a Temptation Island nel 2018 per mettere alla prova il loro amore. Prova che, però, non sono riusciti a superare: arrivato il falò di confronto, dopo una serie di passi falsi di lui nel villaggio dei fidanzati con le tentatrici, la coppia aveva deciso di lasciarsi. La frase di Oronzo "ho la malattia delle donne" era diventata virale sui social ed è ricordata ancora oggi. I due però si sono riavvicinati a telecamere spente qualche tempo dopo la fine del programma e nel 2021 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Giulia, che oggi ha 4 anni.