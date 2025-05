Valentina e Oronzo di Temptation Island si sposano, lui era quello con “la malattia delle donne”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Oronzo Carinola e Valentina Di Biasi si sposano. Ad annunciarlo sono stati i diretti interessati con una foto postata su Instagram qualche ora fa. Il giorno 15 maggio, la coppia ha pronunciato la propria promessa di matrimonio e le nozze saranno celebrate nel corso dei prossimi mesi. “Ubu tu, ibi ego. Dove sei tu, lì sono io. La nostra promessa 15/05/2025”, ha scritto Valentina nella didascalia del post pubblicato sui social con il quale ha annunciato le imminenti nozze con il compagno.

Oronzo Carinola e Valentina De Biasi hanno già una figlia

Per la coppia, il matrimonio arriva a qualche anno dalla nascita della loro prima figlia: Giulia, nata nel 2021. Quello della protagonista del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia era stato un parto difficile, come lei stessa aveva raccontato in un’intervista: “Ho dovuto fare un cesareo d’urgenza perché la bimba era in sofferenza (l’hanno salvata in tempo) a causa di un’infezione. Giulia è rimasta in terapia intensiva per 23 lunghissimi giorni e l’ho potuta tenere in braccio per la prima volta solo alle dimissioni. È stata dura vederla lì dentro e poi solo per mezz’ora una volta al giorno. Non auguro a nessuna mamma di vivere una situazione del genere”.

Il percorso di Valentina e Oronzo a Temptation Island

Oronzo, suo malgrado, ha scritto un pezzettino della storia di Temptation Island. Merito di una frase pronunciata a favore di telecamera poi diventata fonte di meme. La sua “ho la malattia delle donne” è infatti considerata ancora oggi una delle più incredibili mai pronunciate nel corso degli oltre 10 anni di storia della trasmissione. A causa di una serie di passi falsi compiuti dall'uomo all'interno del villaggio, la relazione tra Oronzo e Valentina era terminata nel corso di un infuocato falò di confronto. La riconciliazione era avvenuta solo diverso tempo più tardi, a telecamere spente.