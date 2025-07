Temptation Island stasera, il video spoiler di Valentina nel villaggio: “Si sono chiusi in bagno per limonare”

Il profilo Instagram di Temptation Island 2025 ha lanciato alcuni video spoiler su ciò che accadrà stasera. In una delle mini clip, Valentina guarderà alcuni tentatori: “Si sono chiusi in bagno, hanno limonato”, le parole che sconvolgeranno i presenti.

Nella puntata di Temptation Island 2025 in onda questa sera, mercoledì 23 luglio in prima serata su Canale5, succederà qualcosa di inaspettato nel villaggio delle fidanzate. Dopo le anticipazioni fornite dai video circolati nell'ultima settimana, ne è emersa un'altra e riguarda una delle protagoniste dell'edizione: il video spoiler in questione mostra Valentina che mette in allerta i compagni di avventura nel villaggio. "Si sono chiusi in bagno, hanno limonato", le sue parole. Nei contenuti spoiler pubblicati dal profilo Instagram del reality dei sentimenti anche le reazioni di alcuni fidanzati davanti ai video delle partner. Nel doppio appuntamento di stasera e domani, mercoledì 23 e giovedì 24 luglio 2025, andrà in onda anche il tradimento di Simone ai danni della fidanzata Sonia: bacerà una tentatrice, ma non Eva Giusti, la donna alla quale si era inizialmente avvicinato.

Anticipazioni puntata di Temptation Island di stasera: "Hanno limonato"

"Ragazzi, si sono chiusi in bagno e hanno limonato" dice Valentina nel video spoiler lanciato pochi minuti fa dal profilo Instagram di Temptation Island. Non è chiaro chi sia la protagonista del "tradimento", ma una delle fidanzate nella puntata di questa sera, in prima serata su Canale5, sorprenderà i telespettatori. "Che casino", il commento del tentatore Salvatore.

I video per i fidanzati di Temptation Island: "Non ci credo"

Nella puntata di Temptation Island, ai fidanzati saranno mostrati video inaspettati. Valerio, in un video spoiler, dichiara: "Mi sembra di vedere un film comico". Poi, ancora, Marco, deluso dal comportamento di Denise, dirà: "Non credevo potesse arrivare a questo punto. Non ci credo, è assurdo, non è possibile". La sua fidanzata, infatti, sarà protagonista di un video nel quale dirà a Flavio Ubirti, il tentatore, di aver fatto una cosa che "non mi sarei mai aspettata di fare".