Offende la memoria del Generale Dalla Chiesa, la figlia Rita: “Ti vengo a cercare”

Anche Rita Dalla Chiesa ha dovuto fare i conti con gli hater. Una donna si è presa la briga di commentare alcuni post della conduttrice, con frasi di scherno e insulti. Non si è fermata neanche davanti al ricordo di persone che non ci sono più, come il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e Massimo Santoro, genero di Rita Dalla Chiesa morto a soli 52 anni.

Rita Dalla Chiesa ha trovato inaccettabili i commenti che una donna ha pubblicato sotto alle foto dei suoi affetti più cari. Sotto a un post, dedicato al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa morto nella strage di via Carini, il 3 settembre del 1982, l'hater ha scritto: "Un pezzo di…". Sotto al ricordo di Massimo Santoro, marito di Giulia Cirese – figlia di Rita – morto a 52 anni, ha commentato: "Che caz** ce ne frega", accompagnando il commento con l'icona di un dito medio. Gli stessi commenti inaccettabili e privi di ogni sensibilità, sono apparsi sotto ad altri post di Rita Dalla Chiesa che ha deciso di replicare.

Rita Dalla Chiesa ha replicato pubblicamente alla donna, mostrando i suoi commenti. Quindi, ha chiarito di non essere disposta a tollerare questo comportamento. È pronta a denunciare perché questa persona si assuma la responsabilità di ciò che ha scritto:

"Giuro che ti vengo a cercare. Voglio guardarti in faccia, e cercare di farti capire quanto male possa fare un “e chi caz*o se ne frega?” diretto a persone per me sacre, che non ci sono più, e che non hanno avuto quel futuro che, invece, mi auguro abbia tu. Da come scrivi immagino che tu sia una ragazzina/o, senza un cervello pensante, molto poco sensibile e con grossi problemi affettivi. Cerca di risolverli presto. Perché vivere come stai vivendo tu, trovando piacere nel ferire gli altri, è come non essere mai nati".