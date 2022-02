Il sindaco di Bergamo querela il figlio di Montesano: “Ha offeso la memoria delle vittime di Covid” Dopo la reazione della redazione e del direttore di Libero, anche Giorgio Gori commenta l’affermazione di Tommaso Montesano. Il sindaco di Bergamo querelerà il giornalista.

Le parole di Tommaso Montesano , il figlio dell'attore Enrico Montesano, scritte su Twitter fanno discutere molto ed hanno scatenato un vero e proprio terremoto mediatico. Il giornalista di Libero Quotidiano ha reso pubblica la sua posizione negazionista, scrivendo: "Le bare di Bergamo stanno al Covid come il lago della duchessa sta al sequestro Moro". Un'affermazione che ha scatenato durissime reazioni. Il Comitato di Redazione del giornale ha preso subito le distanze dall'uscita ed il direttore Alessandro Sallusti ha annunciato che valuterà se ci sono i presupposti per un licenziamento. Anche Giorgio Gori ha intenzione di prendere seri provvedimenti: il sindaco di Bergamo querelerà il giornalista.

Le parole di Alessandro Sallusti

Il direttore di Libero Quotidiano, testata per la quale lavora Tommaso Montesano, non accetta quanto scritto dal collaboratore. Dopo il comunicato in cui la redazione del giornale si dissocia dalle parole lette su Twitter, con una nota breve e decisa anche Alessandro Sallusti ha rotto il silenzio. Dopo la sospensione, si valuterà anche un eventuale licenziamento.

In merito alle vergognose parole del giornalista di Libero, Tommaso Montesano, sui morti di Covid a Bergamo ho chiesto all’azienda di valutate se esistono o presupposti per il licenziamento per colpa grave e, comunque nell’attesa, la sospensione immediata di Montesano

La durissima reazione di Giorgio Gori

Le razioni all'uscita del giornalista non si sono fatte attendere ed anche Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, la reputa gravissima. Dopo aver letto l'uscita di Tommaso Montesano su Twitter, ha aggiornato il suo profilo social con un tweet in cui annuncia la decisione di querelare il giornalista.