Nicolas Maupas e Valentina Romani sono fidanzati: “Ora hanno una relazione stabile”, la storia dopo Mare Fuori

Nicolas Maupas e Valentina Romani sono ancora una coppia e sono sempre più affiatati. A confermarlo sono alcuni scatti che li ritraggono insieme mano nella mano: “La vicinanza parla da sé”.

Che Nicolas Maupas e Valentina Romani avessero una relazione già dai tempi in cui condividevano il set di Mare Fuori era un fatto risaputo, ma che la storia continuasse a gonfie vele anche a distanza di anni non era scontato. I due, infatti, hanno sempre scelto di mantenere una certa riservatezza sulla loro vita privata, motivo per cui i fan più appassionati della serie – di tanto in tanto – continuano a domandarsi se stiano ancora insieme. A darne conferma, ora, sono alcuni scatti che li ritraggono passeggiare insieme mano nella mano.

Nicolas Maupas e Valentina Romani stanno ancora insieme

Lui e Valentina Romani, che nella serie fenomeno Rai dava il volto a Naditza, si sono incontrati proprio sul set di Mare Fuori e, a quanto pare, oggi sono ancora più uniti che mai. È proprio durante le riprese della serie cult che tra loro sarebbe nato quel legame che resta solido anche oggi, tra periodi di stop e ritorni di fiamma. E adesso non si parla più solo di indizi o supposizioni: le immagini pubblicate dal settimanale Chi mostrano i due attori in atteggiamenti che non lasciano spazio ai dubbi, complici e affiatati "durante una serata che ha tutto il sapore di una relazione stabile", si legge sul magazine.

L'indiscrezione: "Una serata che ha il sapore di una relazione stabile"

Negli scatti, Maupas e Romani passeggiano mano nella mano in un parcheggio romano: lui stringe un mazzo di fiori bianchi, lei porta una busta dello shopping. Niente pose studiate o look ricercati, solo naturalezza e quel tipo di intimità che trapela anche dai gesti più semplici. Poco dopo vengono fotografati all’interno di un negozio di essenze e candele, immersi tra profumi e decorazioni mentre scelgono insieme qualche acquisto natalizio. Dopo lo shopping, i due avrebbero fatto rientro nell’appartamento di Nicolas, dove – secondo il settimanale – avrebbero trascorso la serata. Un dettaglio che, più di ogni altra cosa, conferma ciò che i fan sospettavano da tempo: la storia tra Maupas e Romani non solo continua, ma procede a passo sicuro, lontana dai riflettori ma più forte che mai.