Nessuna rissa a Parigi per Luca Onestini: “Avevo chiaramente detto che era un trucco” Nessuna rissa e nessun occhio nero a Parigi per Luca Onestini: “Basta fake news, avevo detto chiaramente che si trattava di uno scherzo”.

Persino il Corriere della Sera aveva raccontato di un fine settimana finito male per Luca Onestini, rivelando di una rissa tra i tifosi del Paris St.Germain in un pub di Parigi durante la partita di Champions League con il Real Madrid. L'ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip si sorprende e rivela: "Avevo chiaramente detto che si trattava di un trucco, di uno scherzo". E protesta: "I giornali italiani hanno aspettato le 24 ore, così la storia spariva, per dare la notizia. Basta con queste fake news".

Il racconto di Luca Onestini

In una serie di stories su Instagram, Luca Onestini ha spiegato che non è successo nulla di quanto rivelato dai giornali italiani, mostrando anche le stories in cui tranquillizza tutti parlando di "maquillage":

Avevo detto espressamente che il mio occhio nero era fatto con il trucco. Cosa fanno i siti italiani? Aspettano le 24 ore, che non ci sono più le mie storie, e vanno a dire che sono stato picchiato. Basta fake news.

La rissa mai avvenuta

I giornali hanno riportato le parole di Luca Onestini: "Questa è una triste storia. Come sapete eravamo in un bar a vedere la partita, era pieno di tifosi del Paris Saint Germain. Quando i francesi hanno segnato il gol, Cristina ha gridato e questo è il risultato: un pugno sull’occhio". Non hanno però specificato che Luca Onestini aveva appunto chiarito: "Si tratta di uno scherzo". Luca Onestini era davvero in un pub parigino in compagnia della fidanzata spagnola Cristina Porta, grande tifosa del Real Madrid, ma non è successo nulla di quanto scritto dai giornali. La donna è una grande appassionata di calcio ed è tifosa dei blancos allenati da Carlo Ancelotti. Anche Luca Onestini, ovviamente, simpatizza per il club madrileno. Tutto vero, insomma, tranne la cosa più importante: la rissa non c'è mai stata.