Nessun ritorno di fiamma tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: “Dopo la sera a Mykonos, lui era con un’altra”

Nessun ritorno di fiamma tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Secondo alcune indiscrezioni, dopo la serata a Mykonos in cui sono stati avvistati insieme, l’ex corteggiatore sarebbe “salito sul van con un’altra ragazza”, trascorrendo con lei la serata.

Non ci sarebbe nessun ritorno di fiamma in corso tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Nonostante i due ex fidanzati, una delle coppie più celebri di Uomini e Donne, siano stati avvistati più volte insieme a Mykonos, non si tratterebbe di un riavvicinamento sentimentale tra i due. La loro relazione risale al 2018, quando al termine del suo percorso nel dating show la tronista scelse il corteggiatore per iniziare una relazione lontano dalle telecamere, che durò fino al febbraio del 2019.

Negli ultimi mesi alcuni indizi disseminati sui social hanno fatto pensare che la ex coppia abbia ricominciato a frequentarsi. La ‘prova' più evidente era stato un video pubblicato sui social che mostrava le loro vacanze a Mykonos, in particolare che li mostrava durante una serata in discoteca in cui Giordano suonava come deejay e l'ex compagna era al suo fianco a ballare. In realtà, però, il loro rapporto non starebbe andando in quella direzione: secondo Lorenzo Pugnaloni, l'ultima sera in cui sono stati visti insieme l'ex corteggiatore sarebbe stato visto salire su un van con un'altra ragazza, trascorrendo quindi la fine della serata non con Nilufar ma con un'altra persona. Per il momento nessuna conferma o smentita dai diretti interessati, anche se attualmente sembra non esserci un ritorno di fiamma tra i due che, anzi, avrebbero preso strade separate.

Dopo la fine della relazione con Giordano, Nilufar non era mai tornata a innamorarsi: per anni non è mai stata fotografata accanto a un altro uomo né aveva ufficializzato nuove relazioni. Quello che una parte del pubblico non sa è che, lontano dalle telecamere, Nilufar e Giordano avrebbero tentato più volte di riconciliarsi e il primo passo sarebbe partito soprattutto dall'ex tronista, che però non ha mai accettato il riavvicinamento.