Nessun flirt in corso tra Ben Affleck e Kick Kennedy, per l’attore la storia è “ridicola e folle” Ben Affleck e Kick Kennedy non si stanno frequentando. Secondo quanto riporta una fonte a TMZ, l’attore è infastidito dai gossip e trova “ridicola e folle” la notizia, che non ha alcun fondo di verità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Ben Affleck e Kick Kennedy non si stanno frequentando. L'attore ha voluto fare chiarezza sulla voci circolate negli ultimi tempi, secondo cui avrebbe un flirt in corso con la figlia di Robert F Kennedy. Il diretto interessato, secondo quanto riporta una fonte a TMZ, trova "ridicola e folle" la notizia, che non ha alcun fondo di verità. Dopo il divorzio da Jennifer Lopez, quindi, non sembra essere pronto a voltare pagina in ambito sentimentale.

Affleck ‘infastidito' dai gossip con Kick Kennedy

Ben Affleck è infastidito da tutte le voci che lo vedrebbero vicino a Kick Kennedy dopo il divorzio da Jennifer Lopez, annunciato lo scorso agosto. A farlo sapere un portavoce a TMZ, sottolineando come l'attore sia particolarmente frustrato e trovi persino "ridicola e folle" tutta l'intera storia. Affleck non ha voltato pagina dopo la fine del suo matrimonio (almeno per il momento), e ci tiene a chiarirlo con decisione. A farlo era stata anche la sua gente Jennifer Allen che, parlando con la stampa americana, aveva raccontato: "Non c'è niente di vero in tutto ciò".

L'origine del gossip dopo il divorzio con Jennifer

Il gossip era nato a fine agosto, quando sui tabloid americani il nome di Ben Affleck era stato accostato a quello di Kathleen ‘Kick' Kennedy, una delle figlie di Robert F. Kennedy Jr e Emily Ruth Black. I due si sarebbero incontrati diverse volte e pare che la 36enne avesse da tempo un debole nei confronti dell'attore. "La cotta Vip di Kick è sempre stata Ben Affleck", aveva fatto sapere una fonte al magazine People. Lei sarebbe una donna "festaiola" e avrebbero iniziato a passare del tempo insieme già dalla scorsa primavera. "I due sono stati avvistati insieme al Polo Lounge del Beverly Hills Hotel e in altri luoghi", aveva aggiunto una fonte a PageSix.