Il portavoce di Ben Affleck smentisce il flirt con Kick Kennedy: “Falso, forse nemmeno si conoscono” Il portavoce di Ben Affleck ha smentito categoricamente le indiscrezioni secondo le quali a contribuire alla fine del matrimonio con Jennifer Lopez sarebbe stat l conoscenza con Kathleen “Kick” Kennedy. I due nemmeno si conoscerebbero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Secondo il portavoce di Ben Affleck, non ci sarebbe nulla di vero nelle indiscrezioni secondo le quali a contribuire alla separazione da Jennifer Lopez sarebbe stata – tra le altre cose – la conoscenza in corso con Kathleen “Kick” Kennedy, figlia di Robert F. Kennedy. Tra i due, a dispetto di quanto scrive la stampa americana, non ci sarebbe alcuna storia d’amore. “Non c’è niente di vero”, fanno sapere dall’entourage dell’attore, “Non so nemmeno se si conoscono”. Affleck, quindi, non avrebbe ancora voltato pagina dopo la separazione dall’ex moglie.

Le indiscrezioni sul rapporto tra Ben Affleck e Kathleen Kick Kennedy

È stata una parte della stampa americana a rendere noto il presunto flirt in corso tra l’attore e la filantropa. Secondo People, i due starebbero “prendendo le cose giorno per giorno”. Per il Daily Mail, invece, i due si incontrerebbero in un hotel di Beverly Hills: “Il Beverly Hills Hotel offre una privacy che non è concessa altrove a nessuna celebrità”. Secondo le stesse fonti, sarebbe stata Lopez a subire l’allontanamento del marito. La popstar avrebbe tentato ogni strada possibile pur di ricucire quel legame, per poi arrendersi di fronte all’apparente disinteresse di Affleck. Solo pochi giorni fa, i due divi hanno ufficialmente presentato la richiesta di divorzio.

Chi è Kathleen “Kick” Kennedy

Kathleen “Kick” Kennedy ha 36 anni e proviene da una delle famiglie più facoltose e note degli Stati Uniti. Dopo avere chiarito fin da subito che non avrebbe tentato la carriera nel mondo della politica, ha deciso che il suo campo di attività sarebbe stato la filantropia, attività alla quale si dedica da anni. Nata il 13 aprile 1988, ha preso il nome dalla zia Kathleen "Kick" Agnes Kennedy (sorella del defunto presidente John F. Kennedy). Figlia di un falconiere, ama la natura, gli sport estremi e gli animali. Laureata in Storia, dopo gli studi decise di inseguire la sua passione per la recitazione e ha ottenuto piccoli ruoli nelle serie Gossip Girl e The Newsroom. Dopo avere mosso i primi passi, tuttavia, nel 2012 ha deciso di non proseguire in quell’ambito per dedicarsi completamente alle attività filantropiche che ancora oggi continua a seguire.