"Nancy Brilli è morta", la fake news diventata virale sui social: l'attrice commenta con una risata Da qualche ora si è diffusa sui social la notizia della scomparsa di Nancy Brilli. L'attrice ha risposto contrastando la fake news, rammaricandosi del fatto di non poter agire in nessun modo e poi commentando il tutto con un video che si conclude con una fragorosa risata.

A cura di Ilaria Costabile

Nelle ultime ora si è fatta largo la notizia, tramite social, che l'attrice Nancy Brilli fosse passata a miglior vita. Una fake news bella e buona che, però, aveva fatto allarmare gli utenti che, quindi, si chiedevano cosa fosse accaduto. L'attrice, però, ha prontamente risposto, riflettendo sul fatto che, però, non ci fosse un modo efficace per sanzionare chi avesse diffuso un'informazione falsa sul suo conto. Dopodiché, però, non è mancata la solita ironia che la contraddistingue e ha quindi pubblicato un video sui social in cui ride fragorosamente dicendo: "In effetti sì, sono piuttosto viva".

Il commento di Nancy Brilli alla fake news

È sulla bacheca di una pagina Facebook che è comparsa la nefasta notizia: "Nancy Brilli è morta. Il triste annuncio poco dopo aver compiuto 60 anni". Una bufala bella e buona che ha fatto preoccupare i fan dell'attrice, la quale ha risposto dicendo anche piuttosto piccata dall'impossibilità di agire fattivamente:

Sono viva e posso rispondere. Non sono morta come sostenuto sul web. Prendono personaggi noti, amati dal pubblico e se ne servono come esche perché guadagnano dalle visualizzazioni e dalla pubblicità. Ma non c'è nulla da fare, mi sono informata anche con la Polizia Postale, nulla che possa fermare questa deriva. Una pagina Fb ha pubblicato un articolo che ‘rivela' la mia morte. A parte l'avermi allungato la vita, che facciamo?

Brilli continua col suo proverbiale sarcasmo: "Sono in ottima compagnia accanto a me è ‘morto' anche Pippo Franco. Ma lo ripeto, le querele e le denunce non servono, butti soldi e fai pubblicità. Ma agli altri".

Insomma, una vicenda come tante se ne verificano nel mondo dei social che, però, diventa pericoloso nel momento in cui non si ha la possibilità di limitare i danni nella diffusione di notizie non attendibili e fallaci. Tanti i commenti arrivati all'attrice da chi la incoraggiava a non dar peso a certe buffonate: "Non ti curar di loro" scrive qualcuno, qualcun altro invece: "Ti hanno allungato la vita". E lei, dopo aver condiviso le varie notizie smentite, pubblica un video in cui dichiara: "Beh sì, sono piuttosto viva" concludendo con una irresistibile risata.