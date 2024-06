video suggerito

Micol Olivieri condivide una foto che le ricorda di un periodo buio: "Samuel mi ha salvata" L'ex attrice dei Cesaroni ha ricordato un momento buio della sua vita quando, incinta di suo figlio Samuel, è arrivata a pesare appena 47 chili: "Mio figlio mi ha salvato la vita".

Micol Olivieri ha pubblicato una storia sui social network che le hanno ricordato un momento particolarmente delicato della propria vita. Nella foto, c'è un passato recentissimo, ovvero quando aveva da poco scoperto di essere incinta del suo secondo figlio, Samuel. Nell'immagine, Micol appare con un pancino appena accennato su un corpo eccessivamente magro.

Il ricordo di Micol Olivieri

Micol Olivieri ha spiegato cosa rappresenta per lei questa foto: "Qui ero incinta di Samuel, ero nel periodo in cui ero in sottopeso come non lo ero mai stata prima. Pesavo 47 kg". Rivivendo quei momenti, Micol ha quindi spiegato: "Non mangiavo quasi nulla, con tre fette di pizza una volta ho avuto quasi un'indigestione". Era un periodo nero. Riflettendoci su, Micol Olivieri ha quindi condiviso con tutti i suoi followers questo pensiero: "Oggi mi rendo conto di quanto ero in pericolo. Samuel mi ha salvata".

I guadagni folli con i Cesaroni

Micol Olivieri ha anche parlato in passato delle differenze economiche che ha sperimentato nella sua vita. Il percorso da attrice, poi quello di influencer, al quale si dedica a tempo pieno ormai da diverso tempo. Micol Olivieri ha rivelato che ha guadagnato anche centomila euro a puntata per fare i Cesaroni:

C’era un anticipo all’inizio e poi prendevi un tot mensile e poi una parte finale del cachet. Io ero minorenne e non ricordo i dettagli, però più o meno erano questi i metodi. Tanti pensano che fare gli attori significhi avete necessariamente tantissimi soldi. Allora, dieci anni fa cerano molti soldi che giravano, noi guadagnavamo bene, anche più di 100.000€ a stagione. Adesso però le cose sono cambiate

I cachet sono molto diversi, adesso. Anche per questo, forse, Micol Olivieri ha preferito virare su una "vita da influencer": "Fare l’influencer è assolutamente redditizio, anche più di fare l’attrice. Questo lo dico per tutti quelli che mi chiedono come mai non ho continuato a fare l’attrice. In realtà a livello di guadagni, se devo essere sincera, si guadagna molto bene in questo lavoro. Quindi da questo punto di vista va benissimo".