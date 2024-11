Mew accusata di avere stravolto il suo viso con i ritocchini estetici: la replica della cantante

video suggerito

Mew ha partecipato alla puntata di Sanremo Giovani trasmessa martedì 12 novembre superando la prima semifinale.

Mew ad Amici e a Sanremo Giovani

Martedì 12 novembre è andata in onda, in seconda serata su Rai2, la prima puntata di Sanremo Giovani. Tra gli artisti del programma condotto da Alessandro Cattelan anche una vecchia conoscenza del pubblico di Amici, la cantante Mew, nome d'arte di Valentina Turchetto. Si è presentata con la canzone intitolata Oh my God ed è riuscita a superare la prima semifinale. Ma una sterile polemica ha attirato la sua attenzione.

Mew criticata per il suo aspetto, la replica della cantante

Mew si è esibita nel programma Sanremo Giovani con la canzone Oh my God, un brano che spazia tra atmosfere dark e pop. È riuscita a superare la sfida con il cantante Sidy. Mentre Mew si godeva questa importante conquista, sui social c'era chi puntava il dito contro il suo aspetto fisico. Alcuni utenti, infatti, hanno insinuato che sia ricorsa a un ritocchino estetico perché hanno notato un presunto cambiamento nei lineamenti del viso, rispetto a quando era tra i banchi del talent di Maria De Filippi. Commenti che non sono sfuggiti alla diretta interessata. Mew ha replicato sul suo profilo X:

La gente che sotto il post di Sanremo scrive che mi sono fatta il botox, io pazza morta ma tutto ok?

A quanto pare, dunque, si tratterebbe di chiacchiere completamente infondate che la cantante ha rispedito al mittente.

Mew dopo Amici supera la prima semifinale di Sanremo Giovani

Mew ha fatto parte del cast di Amici23. Decise di lasciare il programma per problemi di salute: "Purtroppo la depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita, in questo caso il più bello della mia vita. Si prende la fame, le energie. Avevo smesso di mangiare, ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono anche riuscita, poi ho capito che si può stare male, crollare, ma è importante parlarne", spiegò. A Sanremo Giovani ha avuto la sua rivincita. Ha superato la prima semifinale insieme a Tancredi, altro ex volto di Amici, e Mazzariello.