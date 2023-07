Melissa Roxburgh e JR Ramirez, Michaela e Jared di Manifest, stanno insieme: l’amore nato sul set L’amore sarebbe nato sul set ma tenuto all’oscuro del gossip per diversi anni: Melissa Roxburgh e JR Ramirez, gli attori che in Manifest interpretano i personaggi di Michaela Stone e Jared Vasquez, sono fidanzati da diversi anni. Sei giorni fa hanno condiviso nuove foto di coppia scattate durante il viaggio in Spagna.

A cura di Gaia Martino

Melissa Roxburgh e JR Ramirez, gli attori che in Manifest interpretano i personaggi di Michaela Stone e Jared Vasquez sono fidanzati nella vita reale. La serie tv Netflix di successo li vede protagonisti nei panni di una ex coppia separatasi dopo il curioso evento aereo che ha tenuto Michaela, il fratello, il nipotino e altri passeggeri lontani dalla realtà per cinque anni. Fuori dal set i due attori sarebbero legati sentimentalmente da circa tre anni: dopo i rumors ora arriva la conferma dal colosso streaming.

La storia d'amore tra Melissa Roxburgh e JR Ramirez

La relazione sarebbe nata nel 2018, si legge sui tabloid americani, ma la coppia ha sempre preferito tenerla lontana dal gossip. Si sarebbero lasciati per un breve periodo, prima di tornare insieme definitivamente tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. Melissa Roxburgh e JR Ramirez, Michaela e Jared di Manifest, negli ultimi mesi avrebbero deciso di non badare più alla privacy condividendo diverse fotografie di coppia su Instagram. Voci sulla loro storia d'amore nata sul set si rincorrevano da tempo, Netflix nelle ultime ore l'ha confermata: "Michaela e Jared sono una coppia anche nella vita reale. Baci", la didascalia del tweet.

I due proprio negli ultimi giorni si sono regalati una vacanza in Spagna: hanno visitato Madrid, Mallorca, Barcellona e Sitges documentando le tappe con diverse foto condivise su Instagram. "Il cibo, le persone, i paesaggi. Grazie per averci fatto sentire a casa", la didascalia del post condiviso dall'attore.

Giorni di relax dopo l'uscita della quarta ed ultima stagione della serie tv che li ha visti protagonisti. Gli ultimi episodi di Manifest 4 sono usciti su Netflix lo scorso giugno segnando così la fine a dubbi e domande sul famoso volo 828 della Montego Air.

Netflix ha salvato Manifest 4 dal suo finale

La NBC aveva deciso di cancellare la serie alla fine della terza stagione per gli ascolti in calo, è stato Netflix a salvarla dal suo finale. Dopo aver diviso in due date i restanti 20 episodi, Manifest si è concluso mettendo un punto ai dubbi e alle domande degli spettatori: gli ultimi 10 episodi sono ora disponibili sul colosso streaming, usciti lo scorso 2 giugno. Il finale ha segnato dunque la fine della serie tv che non avrà una quinta stagione.