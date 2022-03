Melinda French svela perché ha divorziato da Bill Gates: “Non potevo fidarmi di quello che avevamo” Melinda French rompe il silenzio sul divorzio da Bill Gates. In una lunga intervista ha raccontato perché ha deciso di dire addio all’imprenditore e ha confidato la sofferenza e la rabbia seguiti al divorzio.

A cura di Daniela Seclì

Melinda French ha rotto il silenzio sul divorzio da Bill Gates. In un'intervista rilasciata a CBS Mornings ha spiegato le motivazioni che hanno portato lei e l'imprenditore ad annunciare, a maggio 2021, di aver messo fine al loro matrimonio dopo 27 anni. Una decisione di certo non facile e che ha portato con sé tanta sofferenza:

"Ci sono stati giorni in cui ho pianto tantissimo, giorni in cui ero letteralmente sdraiata sul pavimento o sul tappeto, pensando: "Come può essere successo? Come farò a rialzarmi? Come farò ad andare avanti?". E giorni in cui ero arrabbiata".

La rabbia e il dolore dopo il divorzio da Bill Gates

Melinda French e Bill Gates si sono sposati nel 1994. Hanno annunciato la separazione a maggio del 2021. Il divorzio è arrivato ad agosto dello stesso anno. Alla sofferenza, si sono accompagnati dei giorni carichi di rabbia: "Fa parte dell'elaborazione del lutto. Stai soffrendo per la perdita di qualcosa che pensavi che avresti avuto per tutta la vita. Sono cose dolorose" e ha continuato: "Poi è cominciato questo viaggio di guarigione e ho iniziato a sentire che stavo riuscendo a voltare pagina. È il 2022 e sono entusiasta di scoprire come mi riserverà la vita".

Perché Bill e Melinda hanno deciso di divorziare

Nel lungo matrimonio di Bill e Melinda Gates, una delle prime crisi è avvenuta nel 2000, quando l'imprenditore tradì la moglie. Durante l'intervista, è stato chiesto a Melinda French se quell'episodio o eventuali altri tradimenti abbiano avuto un peso nella decisione di lasciarsi. Tuttavia, il motivo del divorzio sembra sia stata la consapevolezza che portare avanti quel rapporto non le facesse bene:

