Meghan Markle come Lady Diana, la foto nella stessa posa: “Entrambe mamme amorevoli” Esperti della famiglia reale fanno notare che nella cartolina di Natale dei Sussex Meghan Markle sostiene la piccola Lilibet in una posa identica a quella di Lady D, in uno scatto del 1983. Tra le mani il piccolo William.

A cura di Giulia Turco

Meghan Markle come Lady Diana. Come hanno fatto notare alcuni esperti della famiglia reale e nello specifico di body language, nella cartolina di Natale dei Sussex la duchessa che sostiene la piccola Lilibet ha una posa praticamente identica a quella di Lady D immortalata in una fotografia del 1983 mentre tiene amorevolmente tra le mani il piccolo William. La foto di Harry e William, la prima che mostra pubblicamente l'ultima arrivata in famiglia, è stata scattata nella loro villa a Montecito, in California e sembra avere non poche eco dal passato.

Cos'ha in comune Meghan Markle con Lady Diana

In un'intervista a Express.co.uk, l'esperta di body language Judi James ha fatto notare che il linguaggio del corpo di Meghan Marke, così come quello di Lady Diana molti anni prima denota un atteggiamento da "madri amorevoli e premurose. Sia Meghan che Diana sono di profilo", spiega l'esperta, "con le teste piegate all'indietro per guardare i loro bambini mentre li sollevano in aria e sui volti di entrambe c'è una gioia che si rispecchia nei volti dei figli". Un parere che avvalora le numerose tesi che gli esperti reali hanno avanzato più volte. Paul Burrell ex maggiordomo di Diana infatti è convinto che Harry sia innamorato di Meghan proprio perché gli ricorda la madre, "pronta a combattere per ciò in cui crede", ha confidato al magazine francese Closer. Secondo l'ex maggiordomo, se le due donne avessero potuto incontrarsi "probabilmente sarebbero entrate in conflitto. Perché sarebbero state due donne forti e indipendenti con opinioni diverse sulle cose".

La prima foto pubblica di Lilibet Diana

Lo scorso 23 dicembre, in occasione dell’arrivo delle Feste, i duchi di Sussex hanno pubblicato la prima cartolina di famiglia al completo. La foto, un tenero scatto che ritrae i duchi di Sussex nella loro villa californiana, è anche la prima immagine pubblica della piccola Lilibet Diana nata lo scorso giugno. Presente anche Archi, due anni, con i capelli rossi che lo rendono sempre più simile al padre da bambino e i due coniugi in tenuta smagliante dopo il divorzio dalla famiglia reale.