Harry e Meghan condividono la prima foto ufficiale con Lilibet: “Ora siamo una famiglia” La prima immagine ufficiale di Lilibet, condivisa dal principe Harry e da sua moglie Meghan Markle: “Ora siamo una famiglia”.

È Natale anche in casa Windsor-Markle. Il principe Harry e sua moglie, l'attrice Meghan Markle, hanno condiviso una dolcissima cartolina di Natale in famiglia. Con il piccolo Archie, c'è anche Lilibet. È la sua prima foto ufficiale di famiglia. Il duca e la duchessa del Sussex sono apparsi raggianti di gioia e orgoglio. In foto, tutti gli sguardi e i sorrisi sono proprio per la piccola nata a giugno.

"Ora siamo una famiglia"

La cartolina condivisa dal principe Harry e da Meghan Markle recita: Quest'anno, nel 2021, abbiamo accolto nostra figlia, Lilibet, nel mondo. Archie ci ha fatto diventare una "mamma" e un "papà". Lili ci ha fatto diventare una ‘famiglia'". Nella foto delle vacanze, tipica usanza americana quella di condividere la cartolina natalizia, si vede il piccolo Archi, due anni, con i capelli rossi, proprio come suo padre. Lilibet, da par suo, ridacchia. Il biglietto di auguri digitale è stato inviato agli amici e alle famiglie di Harry e Meghan. Lo scatto è stato realizzato durante le vacanze estive nella residenza del duca e della duchessa del Sussex, in California.

Il nome Lilibet: ecco perché si chiama così

Lilibet è nata venerdì 4 maggio alle 11.40 al Santa Barbara Cottage Hospital, in California, ma l'annuncio ufficiale è arrivato solo nella successiva gioranta di domenica. Perché si chiama così? È un tributo alla Regina Elisabetta II, che veniva chiamata così da bambina. Non a caso, Elisabetta II ha lasciato una nota scritta a mano sulla bara del marito, firmata proprio "Lilibet". Si pensa che Filippo fosse l'ultima persona nella vita della Regina a chiamarla affettuosamente con quel nome. Il nome completo di Lilibet è Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, dove Diana ovviamente è per omaggiare Lady Diana, la madre di Harry e di William. Mountbatten-Windsor è il cognome composto che la Regina Elisabetta decise di scegliere in onore al cognome del suo consorte, il principe Filippo.