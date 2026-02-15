Maya Hawke di Stranger Things sposa, le nozze a sorpresa a San Valentino: tra gli invitati i colleghi della serie

Maya Hawke si è sposata a sorpresa. Nel giorno di San Valentino, l’attrice di Stranger Things ha sposato il cantante Christian Lee Hutson: presenti alla cerimonia la madre della sposa Uma Thurman e diversi membri del cast della famosa serie.

Maya Hawke si è sposata. L'attrice di Stranger Things, interprete del personaggio di Robin, è convolata a nozze con Christian lee Hutson. La coppia, 27 anni lei e 35 lui, ha scelto il giorno di San Valentino per pronunciare il sì davanti a parenti e amici, compresi molti membri del cast della serie di successo Netflix.

Secondo People, che per primo ha riportato la notizia, Maya Hawke e il compagno si sono sposati a sorpresa lo scorso 14 febbraio, il giorno di San Valentino, alla presenza di parenti e amici. L'attrice ha indossato un abito bianco con un'ampia gonna, mentre Hutson ha scelto un classico completo nero. Non è nota la location scelta per le nozze, mentre diverse sono le immagini che ritraggono gli invitati. All'intima cerimonia della coppia hanno infatti preso parte i genitori della sposa, l'attrice Uma Thurman, e molti membri del cast di Stranger Things, come Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer e Charlie Heaton rispettivamente interpreti di Mike, Dustin, Luke, Max, Nancy e Jonathan (che sono una coppia anche nella vita e non solo nel corso delle stagioni della serie).

La coppia è uscita allo scoperto per la prima volta lo scorso anno, quando il cantante ha parlato di Maya Hawke chiamandola "fidanzata" pubblicamente. Due mesi più tardi l'attrice era stata avvistata con un anello di diamanti proprio sull'anulare della mano sinistra, ma senza che si parlasse di matrimonio o proposta di nozze (almeno davanti ai riflettori). Il primo debutto come fidanzati era avvenuto in occasione del red carpet di John Proctor Is the Villain, dove Maya si è presentata per supportare Sadie Sink al Booth Theater di New York.