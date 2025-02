video suggerito

Mauro Icardi vola a Milano con China Suarez ma si ritrova senza casa: la brutta sorpresa da Wanda Nara Mauro Icardi è volato a Milano con China Suarez ma si sarebbe ritrovato senza casa. Il calciatore sarebbe stato costretto a dormire in hotel dopo aver scoperto che l’ex moglie ha cambiato le serrature dei loro appartamenti in Italia. L’indiscrezione arriva dall’Argentina che spiega il motivo del gesto della showgirl. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Wanda Nara avrebbe impedito a Mauro Icardi di pernottare nella loro casa di Milano. Il calciatore, attaccante del Galatasaray, ora infortunato, era volato nel capoluogo lombardo insieme alla nuova compagna, China Suarez, ma sarebbe stato costretto a dormire in hotel. Stando a quanto raccontato da Lucas Bertero in Mananisima (El Trece), si legge sul sito argentino Aire De Santa Fe, la sua ex moglie avrebbe cambiato tutte le serrature degli appartamenti in Italia per impedirgli ogni accesso.

China Suarez e Mauro Icardi in hotel a Milano dopo la brutta sorpresa da Wanda Nara

"Mauro Icardi e China Suarez sono stati in hotel a Milano. Wanda Nara ha cambiato tutte le serrature delle proprietà italiane e ha detto "Nessun altro può entrare in queste case": con queste parole Lucas Bertero ha raccontato nel programma argentino Mananisma i dettagli della brutta sorpresa che la showgirl ha messo in atto contro l'ex marito. Il motivo del divieto di accesso sarebbero le numerose borse e oggetti di lusso che Wanda Nara possiede in quegli appartamenti. Davanti a tale presa di posizione, il calciatore e la nuova compagna avrebbero optato per un hotel di lusso in una delle zone più esclusive del capoluogo lombardo, si legge sul Corriere dello Sport. Nelle ultime ore i due sarebbero rientrati a Istanbul, come attestano le foto pubblicate ieri sera su Instagram.

Perché Mauro Icardi era volato a Milano: c'entrerebbe il divorzio

Scrive il Corriere dello Sport che è stata Lara Piro, avvocato di Mauro Icardi, a raccontare il motivo del viaggio in Italia del calciatore. "È andato in Italia per una questione giudiziaria. Il divorzio è stato chiesto in Italia e un giudice lo ha convocato per andare a testimoniare" avrebbe spiegato nella trasmissione LAM. L'ex coppia di coniugi non avrebbe ancora trovato un accordo sulla separazione mentre i conflitti procedono senza freni. Dopo le presunte minacce di condividere foto intime della sua ex moglie, a Mauro Icardi sarebbe stato vietato di vedere le figlie. Si legge sul CdS che l'avvocato del calciatore avrebbe spiegato che "Mauro non vede le figlie da più di 25 giorni perché l'ex moglie glielo nega".