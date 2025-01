video suggerito

Mauro Icardi non si nasconde più, le foto con La China Suarez: "Con te sono dove dovrei essere" Il calciatore esce allo scoperto definitivamente, pubblicando le foto con la cantante con la quale ha una relazione. "Dicono che le storie migliori iniziano quando meno te le aspetti", scrive il calciatore.

A cura di Andrea Parrella

Mauro Icardi ufficializza l'inizio di un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. La pubblicazione delle foto con La China Suarez in realtà ribadiscono qualcosa di già noto, visto che l'artista gravitava da tempo nella vita del calciatore. Ma adesso la storia è inequivocabile, anche in virtù delle parole che lo stesso Icardi ha pubblicato sui social in accompagnamento alle foto con lei: "Con te sono dove dovrei essere".

Il calciatore ha pubblicato su Instagram una serie di scatti in compagnia di La China, al secolo María Eugenia Suárez, cantante argentina popolarissima che sui Instagram vanta 7 milioni di follower e che in realtà già in passato era stata associata al calciatore, in relazione a un avvicinamento a Icardi di cui aveva parlato lei stessa, non senza un pizzico di rancore, nel 2021, lasciando intendere che tra loro ci fosse stato qualcosa, con conseguente reazione di Wanda Nara. Oggi però Icardi condivide la storia con La China senza più timori e queste sono le sue parole:

Dicono che le storie migliori iniziano quando meno te le aspetti… chissà… sono cose del destino… quel destino che trova sempre il modo di unire due persone non importa quanto tempo passa o quanti percorsi vanno presi… Perché ci sono incontri che sembrano scritti nelle stelle, quelli che fin da bambini guardavamo insieme ogni notte e sognavamo tante cose… oggi, non ho più bisogno di segni. .. Lo so con te, sono dove dovrei essere.

Lo sfogo di Icardi su Wanda Nara

Il post di Icardi arriva a poche ore da un altro sfogo che aveva pubblicato sui social, legato alla sua famiglia e alla relazione con l'ormai ex Wanda Nara. "Come tutti sapete, non è nel mio stile rivelare nulla riguardo alle mie figlie", inizia così lo sfogo di Icardi che menziona anzitutto la richiesta di un giudice e di un difensore minorile per la situazione delle ragazze. Poi dà spazio a una dichiarazione integrale, svelando (o anche confermando) retroscena del rapporto con Wanda Nara. "Parlo per non confermare col mio silenzio le loro perverse falsità… Per quanto tempo vogliamo credere e vivere in una bugia?". E traccia, capitolo per capitolo (ne sono 15), la ricostruzione della vicenda. Uno strappo ormai impossibile da ricucire.