Martha Stewart e Anthony Hopkins hanno avuto una relazione, lei troncò perché aveva paura

In Italia nessuno sa chi sia, però negli Stati Uniti una come Martha Stewart equivale a qualcosa di molto vicino a Antonella Clerici, più o meno. È per questo motivo che la conduttrice televisiva di programmi di cucina e casa in genere, ospite dello show di Ellen DeGeneres, quando ha confermato di aver avuto una relazione con Anthony Hopkins, è come se avesse fatto scattare una piccola bomba gossip oltreoceano.

Il gossip tra Anthony Hopkins e Martha Stewart

La conduttrice Martha Stewart oggi ha 80 anni. Anthony Hopkins, invece, di anni ne ha 84, la loro relazione è avvenuta trent'anni fa quando l'attore era ancora sposato con Jennifer Lynton. Martha Stewart, all'epoca considerata la casalinga d'America, aveva invece da poco divorziato da suo marito, Andrew Stewart. Sarebbe quindi stata una relazione coniugale. Martha Stewart ha poi elencato i motivi della rottura:

Possiedo una grande e spaventosa casa nel Maine, isolata in mezzo a 40 ettari di foresta. Non potevo neanche pensare di portarci Anthony Hopkins. Non potevo perché non riuscivo a non pensare a lui che mangiava, mi avete capito.

Erano gli anni de Il Silenzio degli Innocenti, e probabilmente Martha Stewart e Anthony Hopkins si sono frequentati proprio in quel periodo.

Chi è Marta Stewart

Conduttrice televisiva e entertainer statunitense di origini polacche, Martha Stewart è nota nel mondo televisivo e dei magazine per i suoi programmi di cucina, giardinaggio, bon ton, fai-da-te, e, in generale, come guida nel lifestyle e nel ménage domestico. È anche una donna d'affari di successo e un'icona americana. Nel 2002 la sua carriera è stata influenzata da uno scandalo finanziario riguardante la sua vendita di azioni di una casa farmaceutica, alcuni giorni prima che la licenza per un nuovo farmaco fosse negata. Per questo, è stata condannata al carcere nel 2004. È stata rilasciata il 4 marzo 2005.