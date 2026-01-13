Marisol Castellanos fidanzata con un ex ballerino di Amici, la foto sui social e la dichiarazione d’amore

Marisol Castellanos è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato, e stando agli indizi lanciati sui social, si tratterebbe di Samuele (detto Samu) Segreto. La ballerina di Amici 23 si è lasciata con Petit, conosciuto nel talent show, la scorsa estate e oggi, nel corpo di ballo di Elodie e di diversi programmi televisivi, avrebbe trovato di nuovo l'amore nel suo ambiente. In un post pubblicato ieri sera ha aggiunto diverse fotografie, e tra queste ce n'è una in cui bacia un ragazzo di spalle. Per i fan che li seguono è il ballerino ed ex allievo di Amici 22, nonché attore, che ha commentato il post con una dichiarazione d'amore che non lascia spazio a troppi dubbi.

"I'm in love", tradotto "Sono innamorato", ha scritto infatti il ballerino e attore che recentemente ha ricoperto ruoli in diversi progetti cinematografici e televisivi come Stranizza d'amuri e la fiction Sandokan del 2025. I due potrebbero essersi conosciuti, senza troppi dubbi, su una pista da ballo, dato che frequentano gli stessi ambienti. Entrambi, però, non hanno rotto il silenzio sul gossip esploso dopo la foto pubblicata dalla giovane classe 2006 di origini cubane.

La rottura dal cantante Petit in estate: "Ci vogliamo bene"

Lo scorso agosto, dopo quasi due anni insieme, Marisol Castellanos annunciava la fine della storia con Petit, cantante il cui nome all'anagrafe è Salvatore Moccia. L'aveva conosciuto dietro i banchi della scuola più famosa d'Italia, e insieme, davanti alle telecamere, avevano dato vita a una delle storie d'amore più chiacchierate del programma. Dopo un anno dalla fine del programma hanno separato le loro strade, ma restando buoni amici: "Non siamo più una coppia, ma tra di noi è tutto ok. E ci vogliamo bene" ha scritto la ballerina sui social, in risposta a un commento di un utente che chiedeva info sulla loro relazione.