Marisol e Petit di Amici 23 si sono lasciati, l’annuncio della ballerina: “Non siamo più una coppia”

Marisol Castellanos e Petit, ex allievi di Amici 2023-2024, si sono lasciati. Ad annunciarlo la ballerina con un commento su Instagram: “Non siamo più una coppia ma ci vogliamo bene”. I due si sono conosciuti e innamorati nel talent e lo scorso aprile avevano raccontato a Verissimo che la loro storia stava procedendo benissimo.

Marisol Castellanos e Petit si sono lasciati. La ballerina e il cantante, entrambi allievi dell'edizione 2023-2024 di Amici, non sono più una coppia. A renderlo noto è stata la ragazza con un commento pubblicato su Instagram. Già lo scorso anno si era parlato di una crisi tra i due, poi smentita dalla diretta interessata. A marzo erano stati ospiti insieme di Verissimo, dove avevano raccontato che la loro storia d'amore stava procedendo nel migliore dei modi e che, nonostante gli impegni lavorativi, riuscivano a vedersi quasi tutti i giorni.

Il commento di Marisol che annuncia la rottura

È stata Marisol ad annunciare la fine della storia d'amore con Petit, iniziata nella scuola di Amici nell'edizione 2023-2024. La ballerina ha condiviso su Instagram alcuni scatti delle sue vacanze e, tra i commenti, un utente le ha domandato: "Con Petit è finita?". L'ex allieva del talent ha risposto: "Non siamo più una coppia, ma tra di noi è tutto ok e ci vogliamo bene". Al momento il cantante non ha ancora commentato la notizia e le cause della rottura non sono state rese note.

La storia d'amore tra Marisol e Petit

Petit e Marisol si sono conosciuti durante l'esperienza ad Amici, nell'edizione iniziata nel settembre 2023 e conclusasi nel maggio del 2024, quando la ballerina ha vinto la sua categoria. Con il passare dei mesi hanno consolidato il loro rapporto e costruito la loro quotidianità anche lontano dalle telecamere del talent. Tuttavia, già l'anno si era parlato sui social di una presunta crisi tra i due, che però Marisol aveva prontamene smentito. A marzo 2025, entrambi ospiti del salotto di Silvia Toffanin, il cantante aveva raccontato: "Con Marisol tutto bene, stiamo insieme, ci vediamo spesso e procede benissim. Lei sta a Roma, sta molto vicino a me, quindi ci vediamo quasi ogni giorno".