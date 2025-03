video suggerito

Petit si emoziona parlando di Marisol Castellanos a Verissimo: “Ci vediamo quasi ogni giorno” Ospite a Verissimo con Silvia Toffanin, Petit ha raccontato il prosieguo della sua carriera dopo l’esperienza ad Amici. L’artista sta insieme alla ballerina Marisol Castellanos, che ha conosciuto grazie al talent: “Ci vediamo spesso e procede benissimo”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

792 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Petit è stato uno ospite a Verissimo di Silvia Toffanin. L'artista, divenuto celebre per la sua partecipazione ad Amici, ha parlato del prosieguo della sua carriera dopo il talent di Maria De Filippi e del rapporto con la ballerina Marison Castellanos, che ha conosciuto all'interno della scuola.

Le parole di Petit sulla storia con Marison Castellanos

Petit e Marisol si sono conosciuti durante l'esperienza ad Amici. Dopo la fine del percorso, il cantante e la ballerina hanno continuato a frequentarsi e oggi la loro è una storia salda. A confermarlo è stato lui stesso, quando a domanda diretta di Silvia Toffanin ha risposto, visibilmente emozionato: "Con Marisol tutto bene, stiamo insieme, ci vediamo spesso e procede benissimo". "So che vi trovate a metà strada", ha risposto la conduttrice. "Lei sta a Roma, sta molto vicino a me, quindi ci vediamo quasi ogni giorno", ha aggiunto Petit.

Il ritorno ad Amici

Solo pochi giorni fa, Petit era tornato ad Amici per presentare il suo nuovo singolo "Mezzanotte". Ad accompagnare la sua esibizione è stata proprio la sua fidanzata. "Ci sono momenti che restano dentro. Ci sono notti che cambiano tutto. Mezzanotte sta arrivando, e questa volta sarà più di una canzone. Grazie Amici per avermi dato casa, grazie Marisol per aver reso questo momento ancora più speciale", ha scritto l'artista su Instagram, a corredo del filmato che riprende la performance nello studio di Amici.