La reazione di Petit alle foto della ex Marisol Castellanos, fidanzata con un altro ex allievo di Amici

Marisol Castellanos ha da poco ufficializzato la sua nuova relazione con alcuni scatti su Instagram. Stando alle immagini e ad alcuni indizi social, il fidanzato sarebbe Samuele (Samu) Segreto sua volta allievo del talent di Maria De Filippi, ma in una edizione precedente alla sua. La scorsa estate l'ex allieva della maestra Celentano aveva annunciato la rottura con Petit, che oggi ha rotto il silenzio sul nuovo capitolo sentimentale della fidanzata con una presunta frecciatina.

La reazione di Petit alla nuova relazione di Marisol

Poche ore dopo gli scatti pubblicati da Marisol, Petit ha condiviso sul profilo TikTok un video che lo ritrae e che appare a tutti gli effetti una frecciatina all'ex fidanzata, con cui la storia d'amore è finita la scorsa estate dopo circa due anni. "Non sto male dai", ha scritto il cantante ad accompagnare le immagini. Nonostante la loro storia fosse nata davanti alle telecamere di Amici, la coppia ha cercato il più possibile di mantenere la riservatezza e di non raccontare troppi dettagli della loro quotidianità, salvo alcuni scatti di vacanze e momenti insieme. "Non siamo più una coppia ma tra di noi è tutto ok. E ci vogliamo bene", aveva scritto la ballerina a proposito della fine della relazione, rispondendo al commento di un utente che chiedeva informazioni sul loro rapporto.

Con una modalità simile, alcuni scatti e commenti sui social, Marisol ha scelto di mostrarsi per la prima volta con il suo novo fidanzato, pubblicando una foto in cui lo bacia e lui è girato di spalle. Per i fan c'è la certezza che si tratti di Samuele Segreto, il quale ha anche commentato il post Instagram con il messaggio "I'm in love".