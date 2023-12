Marco Mazzoli e la proposta di matrimonio alla sua Stefania, lei commossa: “Amore finalmente” Marco Mazzoli ha mantenuto la promessa fatta in diretta tv durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Lo speaker radiofonico, infatti, ha chiesto alla sua Stefania di sposarlo, per realizzare il sogno di un matrimonio come lei l’aveva sempre desiderato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Lo aveva promesso in diretta tv, mentre era in Honduras provato dalle sofferenze della permanenza sull'Isola dei Famosi, ma Marco Mazzoli è stato di parola e, come aveva annunciato anche durante il reality di Canale 5, le ha chiesto nuovamente di sposarlo, per organizzare quel matrimonio che lei aveva sempre sognato.

Il video della proposta di Marco Mazzoli

Ed ecco che in un video pubblicato su Instagram lo speaker de Lo Zoo di 105 ha raccontato e mostrato ai suoi fan il momento esatto in cui ha chiesto alla sua Stefania di diventare, nuovamente, sua moglie. Lei, ignara di quello che stava per accadere, ha seguito il suo compagno passo dopo passo e quando lui si è inginocchiato per farle la fatidica domanda, emozionata ha portato le mani al volto e ha detto: "Amore sì, finalmente". Nella didascalia al video, è stato proprio Mazzoli a sottolineare di aver impiegato più tempo del dovuto per realizzare questo sogno e infatti, scrive:

L’ho promesso in circostanze decisamente insolite (in diretta tv su Canale5), puzzavo come una pattumiera ed ero molto scosso dagli eventi! Ci ho messo un po’ a realizzare il tuo sogno, in queste cose sono parecchio imbranato e goffo, ma sappi che Ti Amo immensamente e mi scoppia il cuore quando ti vedo felice! Senza tagli, senza filtri, tutto estremamente semplice e improvvisato…come la nostra vita!

Le parole di Marco Mazzoli per Stefania

Lo speaker ha sempre tessuto le lodi di sua moglie, anche durante la sua permanenza all'Isola dei Famosi non è mai mancato un momento in cui ne parlasse con trasporto. Infatti aveva detto:

Mia moglie è una donna fortissima, è così forte che è riuscita a cambiarmi. Mi hamigliorato come essere umano. Lei odia il fatto che ci siamo sposati a Miami con 130 dollari. Lei sogna il matrimonio. Prometto davanti a tutti che quando esco da qua organizzo un vero matrimonio a mia moglie e vi invito tutti. Lei è la mia metà perfetta, l’esatto 50% che mi manca. Lei mi completa.