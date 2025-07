Marco Fantini e Beatrice Valli creano la “spa per galline”: il video mentre le asciugano con un phon da 500 euro

Marco Fantini e Beatrice Valli hanno organizzato un'insolita attività in famiglia durante il weekend. La nota influencer e il marito, seguiti da milioni di followers su Instagram, hanno dato vita a una "Chicken Spa" nel giardino di casa per prendersi cura delle loro galline. Nell'attività hanno coinvolto anche le figlie Bianca e Azzurra e sui social il video del momento ha divertito molti utenti.

Marco Fantini e la "Chicken Spa", il racconto del marito di Beatrice Valli

Sul suo profilo Instagram, Marco Fantini ha mostrato un'insolita con cui ha trascorso il weekend. Insieme alle figlie e alla moglie Beatrice Valli, si è dedicato alla "Chicken Spa", cioè a un piccolo centro benessere pensato per le galline. L'influencer e il marito hanno costruito negli scorsi mesi un "orto metropolitano" nel giardino di casa, tra coltivazioni di verdure, piante e anche galline.

Nel video pubblicato si vede Fantini che fa il bagno alle cinque galline, una per una, lavandole in una piccola piscina gonfiabile con acqua e shampoo. Poi le asciuga con il phon che, dalle immagini, non sembra uno qualsiasi ma quello di una nota marca dal valore di oltre 500 euro. "Oggi facciamo il bagnetto alle nostre galline", dice Fantini nelle immagini insieme alle figlie. Poi, sempre in tono scherzoso, scrive: "Weekend al mare? Ibiza, Formentera, Portofino… No, io faccio il bagno alle mie galline".

"L'orto metropolitano" di casa Fantini-Valli

Come hanno raccontato e mostrato nei mesi scorsi sui social, Marco Fantini e Beatrice Valli hanno costruito un "orto metropolitano" nel giardino della loro casa a Milano, nella zona City Life. Su Instagram, l'influencer si è dedicato all'attività insieme alla figlie, coinvolgendole in modo sempre più attivo, dal momento in cui hanno inserito le piante nei vasi a quelle in cui hanno dato vita a una piccola "casetta" per le loro galline, di cui si prendono cura quotidianamente. "Per travasi e lavori nel vostro giardino dovete telefonare a Beatrice Valli", ha scritto Fantini scherzando.