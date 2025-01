Marco Borriello e Eleonora Preziosi non stanno insieme, la smentita dell’ex calciatore: “Solida amicizia”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Tra le pagine dell'ultimo numero di Chi sono comparse alcune fotografie scattate dai paparazzi a Marco Borriello in compagnia di Eleonora Preziosi, figlia di Enrico Preziosi, noto imprenditore a capo dell'azienda Giochi Preziosi ed ex presidente del Genoa. Il settimanale ha parlato di una loro storia d'amore che si farebbe "sempre più seria": nelle ultime ore, però, i diretti interessanti hanno smentito quanto circolato sul loro conto. A legarli, stando alle loro parole, solo una profonda amicizia.

La smentita di Marco Borriello e Eleonora Preziosi: "Solida amicizia"

"Caro Chi, mi dispiace smentire ma tra me ed Eleonora c'è una solida amicizia, (così come) con la sua famiglia dato che il papà è stato il mio amato presidente del Genoa. Tra l'altro queste foto sono di novembre e a pranzo c'era anche la sua famiglia al completo. In tutti i casi sono prive di fondamento, tanto per chiarezza. Con affetto": con queste parole pubblicate in una storia Instagram, Marco Borriello ha smentito il gossip lanciato da Chi che lo vedrebbe in coppia con Eleonora Preziosi. Anche l'imprenditrice ha rotto il silenzio e attraverso le sue IG stories ha ironizzato: "La cosa più vera che leggo è che credo in Dante Alighieri e Maria De Filippi".

Il gossip lanciato da Chi, poi smentito dai diretti interessati

Marco Borriello e Eleonora Preziosi sono i protagonisti dell'ultimo numero di Chi pubblicato ieri, mercoledì 8 gennaio. Sono apparsi vicini, sorridenti e complici mentre passeggiavano per le strade di Milano. In una foto scattata dai paparazzi c'è anche un abbraccio. Per il settimanale i due sarebbero protagonisti di una storia d'amore che starebbe facendo sempre più seria: in realtà, stando alle parole dei diretti interessati, a legarli ci sarebbe solo una solida amicizia che dura nel tempo.