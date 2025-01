video suggerito

Marco Borriello beccato con Eleonora, figlia del patron di Giochi Preziosi: le foto insieme a Milano Marco Borriello è stato beccato insieme ad Eleonora Preziosi per le strade di Milano. L’ex calciatore conosce da tempo, l’ultima figlia di Enrico Preziosi, ex patron del Genoa, squadra in cui ha giocato per diversi anni. Tra i due, però, sembra sia nata qualcosa di più di una semplice amicizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da quando era un protagonista assiduo delle pagine delle cronache rosa, Marco Borriello è ormai da qualche tempo che ha diradato la sua presenza sui giornali, lasciando che il suo privato resti esclusivamente affar suo. Eppure, stavolta, l'ex calciatore è stato beccato per le strade di Milano con Eleonora Preziosi, figlia del patron della famosa azienda di giocattoli per bambini, Giochi Preziosi, nonché ex patron del Genoa, squadra in cui Borriello ha giocato per diversi anni. Tra i due, secondo il settimanale Chi che ha pubblicato in esclusiva le foto che li ritraggono insieme, potrebbe essere scattato qualcosa che vada oltre l'amicizia.

Le foto di Marco Borriello ed Eleonora Preziosi

Volendo fare un passo indietro, Borriello ed Eleonora Preziosi si conoscono già da diverso tempo, proprio perché il padre Enrico, in quanto patron del Genoa negli anni in cui c'era il calciatore in squadra, ha stretto con l'attaccante partenopeo un rapporto che nel tempo è diventato di stima reciproca, anche dopo aver lasciato il calcio. Non è inusuale, infatti, vederli trascorrere momenti insieme.

Preziosi possiede una sontuosa villa a Ibiza, isola dove Borriello è ormai in pianta stabile e lo scorso ottobre, infatti, la compagna del noto imprenditore ha pubblicato lo scatto di una tavolata con tutta la famiglia all'appello, compresa per l'appunto Eleonora. A distanza di qualche mese, ecco i due camminare per le strade di Milano, in atteggiamenti complici, da persone che sono abituate a trascorrere del tempo insieme. Secondo il settimanale Chi si tratterebbe di amore tra i due, e parrebbe anche una cosa piuttosto seria, proprio per la pregressa conoscenza.

La giovane figlia del patron della nota casa di giochi per bambini, pur bazzicando nel mondo dello spettacolo per questioni lavorative, sembra essere piuttosto riservata e questa dote farebbe gioco ad un personaggio come Borriello che, ormai, se può stare lontano dall'attenzione mediatica è ben felice. Anche la passeggiata milanese, rientra in quel desiderio di normalità che lui stesso dice di ricercare da diverso tempo, senza mai trovare la giusta quadra. Questa, forse, potrebbe essere la volta buona.

Chi è Eleonora Preziosi

Eleonora Preziosi è l'unica figlia nata dalla relazione di Enrico Preziosi e la compagna Raffaella Lupi, ormai insieme da quasi trent'anni. Il patron della nota casa di giocattoli ha alle spalle un matrimonio, durato diversi anni, dal quale sono nati: Paola, Fabrizio e Matteo. La più piccola di casa Preziosi si è laureata, per la seconda volta, lo scorso luglio all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una tesi in Comunicazione, incentrata sul mondo della tv e dei media. Sul suo profilo Instagram, Eleonora non esita a pubblicare scatti in cui mostra la nuova versione di uno dei giochi più amati dalle passate generazioni, il Canta Tu, che da qualche tempo ha riacquistato nuova linfa. Tra vacanze, scatti con amici, lavoro e immancabili ritratti di famiglia, non manca qualche amore passato, al momento di Borriello, però, non c'è ancora traccia.