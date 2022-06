Manuela Arcuri si gode l’addio al nubilato a Mykonos prima delle nozze con Giovanni Di Gianfrancesco Manuela Arcuri appare raggiante sulle spiagge dell’isola mentre sboccia champagne e indossa un coloratissimo caftano abbinato ad un paio di divertenti occhiali rosa a forma di cuore”, in attesa del matrimonio sul lago di Bracciano.

A cura di Giulia Turco

Manuela Arcuri si prepara a sposare Giovanni Di Gianfrancesco il prossimo 22 luglio, a Bracciano. Mentre mancano sempre meno giorni alle nozze, l’attrice si gode un addio al nubilato tutto al femminile a Mykonos, in compagnia di alcune amiche.

Il futuro sposo è un imprenditore edile di 44 anni, originario di Monterotondo in provincia di Roma. “Non è assolutamente interessato alla mia popolarità, al fatto di apparire. E questa cosa mi piace tantissimo, non sta con me per finire sui giornali. L'opposto di altri miei fidanzati. Giovanni ama Manuela e non la Arcuri”, aveva spiegato l’attrice.

Movida e spiaggia con le amiche in Grecia

Nelle Instagram Stories Manuela Arcuri appare raggiante sulle spiagge dell’isola mentre sboccia champagne e indossa un coloratissimo caftano abbinato ad un paio di divertenti occhiali rosa a forma di cuore. Resta top secret, naturalmente, l’abito del matrimonio, ma prima di pensare al grande giorno l’attrice cerca di rilassarsi il più possibile dopo un anno intenso alle spalle. Nel frattempo il pensiero va alla cerimonia e agli ultimi dettagli da finalizzare nella location prescelta che è la stessa che ha ospitato nozze vip, come quelle di Tom Cruise e Katie Holmes.

(Foto Instagram Manuela Arcuri)

I dettagli delle nozze e i testimoni

“Siamo emozionati adesso, figurati quando saremo all’altare”, aveva raccontato qualche settimana prima l’attrice al settimanale Chi. Il matrimonio si terrà in chiesa e seguirà una cerimonia in stile romantico al Castello Odescalchi, sul Lago di Bracciano. “Ho sempre sognato di vivere in un castello, è il luogo ideale per coronare un amore, una favola a lieto fine”, ha raccontato a Chi. Niente di troppo sfarzoso però, assicura l’attrice, che vuole mantenere la cerimonia piuttosto sobria. “Ho incitato gli amici, le persone che ci vogliono bene, quelle che ho incontrato nella mia carriera”. Per quanto riguarda la scelta dei testimoni spiega: “Saranno Alberto Tarallo, il mio padre lavorativo e gli sono riconoscente, e Giovanni Malagò, il presidente del Coni, perché siamo tanto amici”.