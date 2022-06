Massimiliano Ossini in prima serata con Kalipè, Giovanni Allevi ospite della prima puntata Torna in prima serata su Rai2 il programma che racconta il Pianeta nella sua bellezza e nelle sue fragilità. Ospite della prima puntata il pianista Giovanni Allevi.

A cura di Andrea Parrella

L'estate televisiva continua a regalare soddisfazioni a Massimiliano Ossini. Il conduttore, alla guida di UnoMattinaEstate su Rai1, tornerà anche in prima serata su Rai2 con il viaggio di Kalipè – a passo d’uomo, il programma che dopo la messa in onda di dicembre 2021, tornerà con due puntate speciali in onda a partire dal 22 giugno in prima serata su Rai2 (ore 21.20).

Il programma, ideato e condotto proprio da Ossini, racconterà in chiave estiva il Pianeta nella sua bellezza e nelle sue fragilità e ad esplorare le strade possibili per salvaguardarlo. Tematiche ancora più urgenti se si considerano le notizie allarmanti di queste settimane, dalla siccità alla crisi climatica che si fa sempre più evidente nei suoi effetti.

Giovanni Allevi ospite della puntata

L’ospite d’eccezione della prima puntata di Kalipè in versione estiva sera il maestro Giovanni Allevi, che parlerà del suo rapporto con la natura e di come questa sia diventata una vera e propria ragione di vita, insieme alla sua musica. Il maestro regalerà al programma anche un'esibizione da record, visto che suonerà il suo Our Future in esterno, a 3.462 metri, avvolto dalle montagne innevate delle Alpi. Proprio nei giorni scorsi Allevi è stato al centro del dibattito dopo aver raccontato dei suoi problemi di salute (ha raccontato di avere un mieloma) ma nella puntata di Kalipè in questione, registrata tempo fa, non ci sarà alcun riferimento alla cosa.

La prima puntata di Kalipè

Elemento portante della prima puntata di mercoledì 22 giugno sarà la canzone Azzurro, scritta da Paolo Conte ma resa celebre da Adriano Celentano, colore rappresentativo della purezza del pianeta. Il conduttore farà un viaggio itinerante passando dall’isola maldiviana che è riuscita a resistere all’urbanizzazione selvaggia puntando sulla sostenibilità, ai mari delle Hawaii con il faccia a faccia con diverse specie in via di estinzione che popolano quelle acqua, alle terme islandesi che si affacciano sull’oceano, il parco naturale spagnolo punto nevralgico per la biosfera di tutta Europa e il deserto di Piscinas in Sardegna. Tornerà inoltre lo SkyWay, lo studio televisivo più alto del mondo, posizionato a 3.462 metri di altitudine, che vedrà Ossini nella straordinaria cornice del massiccio del Monte Bianco.

Premio Moige a Massimiliano Ossini

Tra l'altro a Massimiliano Ossini è stato consegnato nelle scorse ore il premio Moige, il riconoscimento che il Movimento Italiano Genitori assegna ogni anno alla tv italiana che, a sua detta, spicca per qualità sia nella forma che nella sostanza e nei messaggi. Queste le parole del conduttore nel ricevere il premio: “Voglio ringraziare Moige per il riconoscimento di oggi pomeriggio. In ogni mio programma ho sempre immaginato chi ci fosse davanti la telecamera e questo premio mi fa credere ancora di più in questa missione: credo nel mio compito quotidiano attraverso il mio lavoro, che non è quello di rieducare – non ne sarei in grado – ma quello di provare a lavorare per tornare ad essere una Rai antica che non vuol dire vecchia, dove si possa lasciare il bambino, i nostri figli, davanti la tv senza un genitore. Il premio a ‘Kalipè – A passo d’uomo’ come ad altri prodotti Rai ne sono un valido motivo per continuare a lavorare in questa direzione!”.