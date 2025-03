Manuela Arcuri e la storia con Gabriel Garko: “Un amore nato sul set e vero, non studiato a tavolino”

video suggerito

Ospite de La Volta Buona, nella puntata in onda l'11 marzo, Manuela Arcuri ha parlato del suo passato sentimentale.

A cura di Elisabetta Murina

Manuela Arcuri è stata ospite de La Votla Buona nella puntata in onda martedì 11 marzo. Nel salotto di Caterina Balivo, l'attrice ha parlato del suo passato sentimentale, soffermandosi sulla breve storia d'amore con Gabriel Garko e su tutte quelle volte in cui gli uomini le si sono avvicinati solamente in cerca di popolarità. "Li ho beccati più di una volta, si avvicinavano a me perché volevano la popolarità", ha spiegato.

La verità sulla storia con Gabriel Garko

Nel 2009 Gabriel Garko e Manuela Arcuri vissero una breve storia d'amore, prima che l'attore facesse coming out e si dichiarasse omosessuale. Nel salotto di Caterina Balivo, l'attrice ha assicurato che la loro frequentazione fu vera: "Non era una storia studiata a tavolino, ma un amore nato sul set tra un bacio e l'altro. Era vera, non organizzata o finta". L'invadenza dei paparazzi fu fin da subito evidente ed elemento di disturbo: "Eravamo inseguiti da loro, forse la storia dove ne ho avuti di più. Ci piaceva fino a un certo punto, perché poi la tua vita non è più privata ma diventa pubblica. Non avevamo più un'intimità".

Quando Garko fece coming out, Arcuri non rimase sorpresa: "Non mi sono meravigliata, giravano voci, anche se non sapevo realmente come fosse la sua vita privata. Poi ho capito che la sua vita era quella, ha fatto bene". Ad oggi non si sentono più: "Ci siamo un po' persi".

L'invadenza dei paparazzi e gli amori per convenienza

Come aveva già fatto in passato, Arcuri ha voluto ribadire che molti uomini nel corso della sua vita le si sono avvicinati solo perché interessati alla notorietà e non realmente alla sua persona. Spesso, erano proprio loro a chiamare i paparazzi per essere fotografati insieme: "Si avvicinavano a me perché volevano notorietà, vivere di luce riflessa. Una volta sono andata a cena con un uomo che, verso la fine della serata, mi ha dato un bacio e uscita dal ristorante ho visto muoversi la siepe. In lontananza ho visto i paparazzi, la settimana dopo ero sulla copertina di un giornale". L'attrice ha voluto saperne di più dell'accaduto, visto che il diretto interessato ha negato: "Lui mi disse che non c'entrava niente, allora ho parlato direttamente con i fotografi e mi hanno confidato chi li aveva chiamati. Non l'avrei mai perdonato. Ho sofferto per tante persone che hanno fatto questo".