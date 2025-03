video suggerito

Manuela Arcuri: "Con Totti ci fu qualcosa, ma eravamo ragazzini. La rottura con Ilary? Può succedere" La Arcuri ha parlato del flirt con Totti tanto tempo fa, la precisazione: "Eravamo ragazzini". E su Ilary Blasi: "La rottura può succedere, lui è bellissimo e molto corteggiato. Ma questo non giustifica nulla".

Le parole di Manuela Arcuri, protagonista a La Volta Buona, sono destinate a fare rumore. Si parla di Francesco Totti e del "piccolo" flirt che l'attrice ha avuto con lui tanto tempo fa, tanto da farle precisare: "Eravamo ragazzini". Incalzata dalle domande di Caterina Balivo, Manuela Arcuri ha anche risposto ad alcune curiosità circa la storia d'amore con Gabriel Garko: "Un amore vero, non nacque a tavolino", ha raccontato nel salotto moderato dalla Balivo.

La confessione di Manuela Arcuri su Francesco Totti

Manuela Arcuri non si è negata alla domanda diretta di Caterina Balivo: "Ma tu sei stata con Francesco Totti?". La risposta di Manuela Arcuri è stata molto eloquente:

Ci siamo frequentati da ragazzini, parliamo della preistoria. Pre matrimonio, di tutti. Io cercavo una storia seria, ho sempre voluto una famiglia e sapevo già che con lui non sarebbe stato così. Aveva una vita piena di donne, era ambito. Un calciatore simpatico e bello, si sapeva che aveva un debole. Ci fu un bacetto o poco e niente. Io la storia l'avrei voluta, mi piaceva tanto. Lui era desiderato da troppe donne, non intendeva impegnarsi e in fondo lo capisco. Qualcosa non ha funzionato, eravamo troppo giovani.

La rottura tra Totti e Blasi: "Può succedere, lui è bellissimo"

Manuela Arcuri ha parlato anche della rottura tra lo storico ex capitano della Roma e Ilary Blasi: "Trovo che lui sia un bellissimo ragazzo, tutte volevano fidanzarsi con lui. Aveva tantissime donne ai suoi piedi, era facile per lui cadere in tentazione". Manuela Arcuri, però, difende anche la relazione che ha avuto con Ilary Blasi, provando in qualche modo a prenderne le parti: "Questo ovviamente non giustifica il tradimento. Bisogna avere il coraggio di chiudere prima del tradimento, bisogna capire quando una storia è finita"