Manuel Franjo, lo storico ballerino di Lorella Cuccarini: “Tutti credevano alla nostra storia”

Manuel Franjo alias il mitico ballerino di Fantastico 5, storico grande partner di Lorella Cuccarini. Il ballerino venezuelano ha raccontato il suo rapporto con l'odierna insegnante di Amici a Libero, sperando anche in un rilancio in tv: "Penso di essere davvero perfetto per il Grande Fratello, avrei tanto da raccontare". E sul rapporto con Lorella Cuccarini: "Per le persone eravamo fidanzati, dovevamo sposarci. Ogni settimana sui giornali c'era una storia diversa".

Il racconto di Manuel Franjo

La nascita professionale di Manuel Franjo si ha, nemmeno a dirlo, grazie a Pippo Baudo:

Durante Fantastico 5, quando i balletti erano ancora registrati, Pippo volle che mettessi in diretta il costume di scena che indossava per la coreografia del brano CriLu. Io non capivo nemmeno troppo bene l’italiano ma sentì lui che parlava della grande curiosità che aveva il pubblico di sapere chi fosse il ballerino coi capelli lunghi. Così, presentandomi direttamente al pubblico, Pippo diede ufficialmente il vero inizio alla mia carriera in Italia. Poi sempre attraverso lui feci Sanremo 1985 come primo ballerino e poi affiancai Lorella nel suo debutto.

Il rapporto con Lorella Cuccarini

E sul rapporto con Lorella Cuccarini, Franjo rivela che spesso giocavano a fare "i finti gelosi" quando leggevano di loro sui giornali:

Io non ricordo bene nemmeno dove ci siamo conosciuti. Forse direttamente in sala prove. Per le persone eravamo fidanzati, dovevamo sposarci… Ogni settimana sui giornali c’era una storia diversa. Noi leggendo quelle storie ci divertivamo a fare i finti gelosi.

Manuel Franjo, in realtà, ha un compagno: "È un uomo di Roma chenon si occupa di spettacolo. Probabilmente per questo la storia funziona perché non c’è lo scontro tra due ego". Il sogno per il futuro: "Sembrerò ruffiano ma è davvero scritto tutto in una canzone: Imagine. È tutto lì".