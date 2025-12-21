Malgioglio spiega perché vuole sposarsi e fa la ‘prova bomboniera’ con Silvia Toffanin, lei: “Ma è vuota”

Cristiano Malgioglio è tornato a parlare delle nozze con il fidanzato Onur e ha spiegato il perché vorrebbe convolare a nozze. Poi ha regalato a Silvia Toffanin una bomboniera, ma la conduttrice ha subito esclamato: “È vuota”.

Cristiano Malgioglio è tornato a parlare del suo presunto matrimonio. Lo scorso maggio, ospite di Verissimo, aveva raccontato a Silvia Toffanin che a novembre si sarebbe sposato e che Alesandra Celentano sarebbe stata la sua testimone di nozze. Peccato che, ha rivelato solo più tardi, "non ho detto di quale anno". Il fidanzato del noto artista si chiama Onur, vive in Turchia e ha 41 anni, ma della sua identità non si hanno altre informazioni. Sconosciuto il cognome e sui social nessuna foto insieme.

A distanza di mesi, sempre ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, nella puntata del 21 dicembre, Cristiano Malgioglio ha rivelato di essere in partenza per la Turchia: "Ogni anno per Natale scappo. Vado a Istanbul dai miei amori, i miei tanti amori". La conduttrice ha allora provato a indagare sulla sua vita privata, ma l'artista ha ribadito: "Mi voglio sposare a novembre, ma non ti ho detto l'anno. Questa storia è poi uscita su tutti i siti. Onur è qualcosa di importante, un amico vero, un grandissimo amico".

"Ti sposerai a novembre dell'anno prossimo?", ha allora chiesto Toffanin. "Sono sposato con la vita. Vorrei sposarmi per sentire il tono della mia voce mentre dice ‘sì lo voglio' ", ha risposto l'ospite. In studio ha poi fatto arrivare un regalo per la conduttrice, una sorta di "bomboniera", come lui stesso l'ha chiamata. Si tratta di una piccola pantera dorata con cristalli neri. "Ma è vuota", fa notare Toffanin. "Dovevano esserci i confetti ma non ci sono. Questo matrimonio non s'ha da fare", dice il futuro sposo. "La prossima volta faccio arrivare Onur in studio", conclude la conduttrice.