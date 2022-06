Lucio Presta contro Heather Parisi: “Le farò pignorare i soldi, ha perso la causa ma non paga” Il manager della tv è tornato ad alimentare la guerra a distanza con Heather Parisi. Dai malumori ai tempi di Nemicamatissima, alla causa per diffamazione persa dalla ballerina. “Continua a non pagare e scappa ad Hong Kong”.

A cura di Giulia Turco

Lucio Presta non ha alcuna intenzione di dimenticare i malumori con Heather Parisi. Dopo anni di battaglie legali contro la ballerina, il manager della tv è tornato ad alimentare la loro guerra a distanza. In un tweet Presta ha ricordato pubblicamente di aver vinto la causa per diffamazione e, non contento, è tornato a far valere le sue motivazioni in una recente intervista ad Adnkronos.

“Ci sono ben due sentenze, lei ha perso e il giudice ha stabilito un risarcimento e le spese legali, ma lei continua a non pagare! Abbiamo scritto anche al suo avvocato, ma neanche lui risponde alle nostre mail”, si è sfogato Presta. “Perciò mi vedo costretto a fare a tutte le tv italiane così se lavora le pignoro i soldi”.

La battaglia legale che lega Heather Parisi a Lucio Presta

La diatriba risale al 2017, quando Heather Parisi fa causa ad Arcobaleno Tre, la società di proprietà del manager delle star. Il motivo? Gli strascichi dei malumori sorti nel corso di Nemicamatissima, lo show con Lorella Cuccarini con il quale Presta aveva riportato Parisi in tv. Ne era nato un conflitto con la ballerina, sfociato nella mancata distribuzione in tv del film diretto da lei “Blind Maze”, che sarebbe dovuto andare in onda sulla Rai. Secondo Parisi l’accordo sarebbe saltato in seguito alle sue lamentele sulla gestione di Nemicamatissima.

La causa per diffamazione vinta dalla famiglia Presta

Negli anni i due non si sono mai riappacificati anzi, lo scontro ha coinvolto anche le rispettive famiglie. In difesa del padre e della società era intervenuto il figlio Niccolò Presta. Dopo la pubblicazione da parte della showgirl di alcuni post sui social che riguardavano la famiglia Presta, scattò la causa per diffamazione. “Lei ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare, non a me ma ai miei figli, che l’hanno sempre chiamata zia per tutta la vita e i ragazzi hanno ritenuto che fosse giusto che questa cosa finisse in un’aula di tribunale”. La causa fu vinta dalla famiglia Presta, come ha ricordato il manager su Twitter negli ultimi giorni.