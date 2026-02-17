Lucio Corsi ha una nuova fidanzata, il gossip sul cantante: chi è la modella Cloe Simoncioni

Lucio Corsi è sempre stata piuttosto riservato sulla sua vita privata. Il cantante di Volevo essere un duro, che si è fatto conoscere dal grande pubblico anche grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2025, ha cercato in tutti i modi di tenersi lontano dai gossip, nonostante la grande popolarità che lo ha travolto con il secondo posto. Di recente, tuttavia, sarebbe uscito allo scoperto con la fidanzata, la modella e influencer Cloe Simoncioni.

Secondo il settimanale Chi, che per primo ha riportato l'indiscrezione, Lucio Corsi starebbe vivendo una relazione con Cloe Simoncioni. È la prima volta che si parla pubblicamente della vita privata del cantante, fino a questo momento non nota. I due sarebbero una coppia da qualche mese e sarebbe un legame "non vissuto in segreto", anzi, alla luce del sole "con diverse uscite di coppia", nonostante per il momento i diretti interessati non l'abbiano mai confermata o commentata. Forse, come ha sempre fatto fino a questo momento della sua carriera, Corsi preferisce mantenere un profilo piuttosto passo in fatto di gossip, evitando che le persone parlino di lui e non pubblicando in prima persona niente che possa alimentare la voglia di raccontare qualcosa della sua storia.

Cloe Simoncioni

Cloe Simoncioni ha 28 anni ed è una modella e influencer. Su Instagram ha quasi 29mila followers e sul profilo condivide principalmente foto della sua quotidianità. Come Lucio Corsi, anche la ragazza è piuttosto riservata sulla sua vita, tanto che non si hanno altre informazioni sul suo conto o sul rapporto con il cantante. Avrebbe studiato recitazione presso la Scuola di Teatro Grock e presso il Teatro di Castello, recitando in due cortometraggi.