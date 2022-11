Lucia Bramieri paparazzata con Eddy Siniscalchi: “Fuori per un boccone, non è un reato” Lucia Bramieri sorpresa con il compagno di Valeria Marini da Novella 2000, lei: “Siamo solo amici. È un reato?”.

Lucia Bramieri ed Eddy Siniscalchi sono stati sorpresi da Novella 2000, in edicola questa settimana. Nulla di strano se non fosse che lui è il fidanzato di Valeria Marini. La figlia dello storico comico milanese smentisce: "Ci siamo incontrati a Milano una volta sola, solo per scambiare qualche chiacchiera e mangiare un boccone. Non è un reato".

Le parole di Lucia Bramieri

Dallo scorso luglio, Eddy Siniscalchi (35 anni) fa coppia fissa proprio con Valeria Marini (55 anni) ed è per questo che il fatto che i due siano stati visti insieme ha lasciato la possibilità ai paparazzi di scattare le foto per Novella 2000. Lucia Bramieri però chiarisce tutto:

Lui mi scrive con insistenza dal 2016. Non nascondo che come uomo potrebbe interessarmi, però ormai è impegnato. Io non punto ad avere una relazione con lui, anche se continua a cercarmi. In altre circostanze, sarebbe potuto nascere qualcosa anche se Eddy è molto più giovane di me. Non credo nelle relazioni in cui si configuri un tale stacco generazionale.

Valeria Marini ed Eddy Siniscalchi in crisi?

Lucia Bramieri, però, lascia intendere che forse tra i due non c'è più grande sintonia: "Una frase di Eddy mi ha lasciato intendere che la sua storia con Valeria cominci già a vacillare. Non escludo che Valeria, molto presa dal suo lavoro, lo faccia sentire trascurato". E se a Valeria Marini desse fastidio questa frequentazione? La risposta è pronta e servita: