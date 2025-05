Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne diventeranno genitori bis e svelano il sesso del bambino

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi diventeranno genitori bis. La coppia nata a Uomini e Donne nel 2019, dopo la nascita della prima figlia, Maria Vittoria, nata nel 2022, e il matrimonio nel 2024, sono pronti ad allargare la famiglia. Con un post hanno annunciato la gravidanza dell'ex corteggiatrice. Il figlio in arrivo sarà maschio.

L'annuncio di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: "Sta arrivando lui"

"Sta arrivando Lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte ma anche un amore che non si può spiegare. Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e che fa esplodere di gioia la nostra famiglia": con queste parole Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio. Dopo Maria Vittoria, arriverà un maschio. Su Instagram hanno condiviso una foto della famiglia riunita e il primo video dell'ecografia. Non hanno specificato ancora il nome scelto per il bebè.

La nascita di Maria Vittoria e il matrimonio dopo Uomini e Donne

Lorenzo Riccardi scelse Claudia Dionigi nello studio di Uomini e Donne, nel febbraio 2019, e da allora la loro storia d'amore ha segnato importanti tappe. Nel 2022 è nata la loro prima figlia, Maria Vittoria, e nel 2024 si sono sposati. Dopo la proposta di matrimonio arrivata poco dopo la nascita della primogenita con una tutina con la scritta "Mamma vuoi sposare il mio papà?", la coppia è convolata a nozze il 30 novembre 2024 a Nola davanti a 150 invitati, giurandosi amore eterno. L'ex tronista ha trovato la sua serenità accanto alla sua ex corteggiatrice romana: in un post su Instagram pubblicato lo scorso 22 aprile ha espresso la sua felicità per la famiglia che si è costruito. "Se è un sogno non svegliatemi, se è realtà sto vivendo il sogno della mia vita", scrisse.