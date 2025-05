La gravidanza difficile di Claudia Dionigi: “Giorni pieni di paura e ansia, ho pianto in silenzio” Claudia Dionigi aspetta il secondo figlio dall’ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi. Su Instagram ha raccontato che questa gravidanza è iniziata in salita. Al momento, tuttavia, il problema sarebbe stato superato. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Claudia Dionigi è incinta. Aspetta il secondo figlio da Lorenzo Riccardi. Dopo la piccola Maria Vittoria è in arrivo un maschietto. In queste ore, tuttavia, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato che non è stato tutto rose e fiori. La scoperta di un bebè in arrivo è stata accompagnata da momenti di ansia e paura: "Inutile dirvi quanto siamo felici tutti. È una gioia indescrivibile. Un'altra vita che sta crescendo dentro di me, però non è stato tutto rose e fiori".

Claudia Dionigi incinta, racconta la gravidanza difficile

In una serie di storie pubblicate su Instagram, Claudia Dionigi ha raccontato che questa seconda gravidanza ha avuto inizio con qualche ostacolo da superare:

Ho dovuto fare degli accertamenti tra cui la villocentesi, chi ci è passata sa benissimo che non è una passeggiata sia fisicamente, ma soprattutto emotivamente. Abbiamo avuto tanta, tanta paura. Quei giorni sono stati infiniti, interminabili, pieni di paura e ansia. È stato come vivere in un limbo. Io mi sono chiusa in me stessa. Ho pianto in silenzio perché non volevo farmi vedere da Mariavittoria così. Ho cercato di equilibrare le cose.

Claudia Dionigi aspetta il secondo figlio da Lorenzo Riccardi

Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio e adesso Claudia Dionigi può godersi la gravidanza con la giusta serenità. Quello in arrivo è il secondogenito nato dall'amore con l'ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi:

È andato tutto bene. E adesso sto iniziando a godermi un pochino questa gravidanza. Ne ho veramente bisogno. Se vi sto raccontando queste cose non è per impietosirvi, ma voglio lanciare un messaggio a tutte le donne che mi stanno ascoltando e che stanno affrontando in generale esami, paure, attese. Vi stringo forte e non perdete mai la speranza perché il vostro coraggio è più grande di quanto pensiate.