L’incontro tra Gwyneth Paltrow e Brad Pitt 20 anni dopo la loro storia: “È bello ora essere amici” Brad Pitt e Gwyneth Paltrow si sono rincontrati per un’intervista: sono passati oltre 20 anni dalla loro storia d’amore e tra loro è rimasto un ottimo rapporto, nell’incontro si sono scambiati anche una battuta sul mancato matrimonio tra loro.

A cura di Gaia Martino

Brad Pitt ha dato vita ad un nuovo brand di abbigliamento, God's True Cashmere, ed ha parlato del suo nuovo progetto in un'intervista per Goop concessa alla sua ex storica Gwyneth Paltrow. Con una lunga chiacchierata i due VIP di Hollywood hanno ricordato i dettagli della loro storia d'amore che risale a oltre vent'anni fa. Si conobbero sul set di "Seven", nel 1994, e si innamorarono: dopo tre anni il rapporto si complicò e decisero di metterci un punto. Oggi confessano entrambi di provare ancora un profondo affetto.

L'intervista di Gwyneth Paltrow all'ex Brad Pitt

Dopo aver raccontato com'è nato il suo nuovo brand di abbigliamento God's True Cashmere insieme alla sua socia Sat Hari Khalsa, Brad Pitt e Gwyneth Paltrow hanno rotto l'imbarazzo aprendo il discorso sulla sfera affettiva e sulla loro relazione passata. L'ex attrice di Hollywood, oggi imprenditrice, ha raccontato al suo ex che il padre una volta, ai tempi della relazione, le chiese se stava acquisendo un figlio. "Non dimenticherò mai quando eravamo fidanzati e un giorno venne da me, con gli occhi pieni di lacrime, e disse, "Sai, non ho mai capito cosa intendono quando dicono che stai acquisendo un figlio. Tipo, sto acquisendo un figlio".

Brad Pitt e Bruce Paltrow erano legati da un profondo rapporto, così Gwyneth Paltrow gli ha chiesto, stuzzicandolo: "Che impatto ha avuto su di te? Perché lo amavi, anche se purtroppo non ci siamo sposati". A queste parole l'attore ha replicato immediatamente, chiedendole se fosse tutto ok con il marito, il produttore Brad Falchuk. Così lei ha scherzato: "Sì, certo. Ho finalmente trovato il Brad che avrei dovuto sposare. Mi ci sono voluti solo 20 anni". "È bello ora essere amici" ha detto Brad Pitt, prima di dichiararle il suo bene: "E ti voglio bene". "Ti voglio tanto bene anche io" ha replicato l'attrice. Poi la risposta sul rapporto con l'ex suocero:

Per me era un vero e proprio riferimento. Ti offriva saggezza e poi ti lasciava la scelta di decidere per te. Era divertente, e voi eravate divertenti insieme. Mi piaceva molto, il vostro divertimento era contagioso.

Perché Brad Pitt e Gwyneth Paltrow si lasciarono

Si conobbero sul set cinematografico di "Seven" nel 1994 e si innamorarono. Brad Pitt e Gwyneth Paltrow sono stati insieme circa tre anni: tra loro le cose iniziarono a non andare bene e tra alti e bassi decisero di dirsi addio. L'ex attrice ne soffrì particolarmente, tanto che stava per rinunciare al contratto per "Shakespeare in Love", film che le ha consegnato il Premio Oscar come miglior attrice. A Variety raccontò i motivi della loro rottura: