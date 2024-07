video suggerito

Lily Allen apre un profilo OnlyFans per vendere le foto dei suoi piedi: i primi scatti dalla Fontana di Trevi La cantante ha aperto un profilo su OnlyFans per vendere le foto dei suoi piedi e ha cominciato proprio dalla città di Roma, davanti alla Fontana di Trevi.

Non solo Fedez, anche Lily Allen ha appena lanciato il suo nuovo canale su OnlyFans. A differenza del cantante nostrano, però, la cantante britannica ha dichiarato che userà il canale per vendere le foto dei suoi piedi. Ha iniziato proprio da Roma, dove attualmente si trova in vacanza, pubblicando una storia su Instagram con un link che rimanda proprio sulla piattaforma di contenuti a pagamento. Nella splendida cornice della Fontana di Trevi, la cantante gioca con le didascalie: "La dolce Feeta".

La svolta dell'artista

Al momento, Lily Allen ha pubblicato solo sette post sul suo canale OnlyFans che risulta essere aperto dal 25 giugno. La cantante aveva anticipato questa possibilità nel corso di un podcast della BBC. "Ho una signora che viene a farmi le unghie", aveva dichiarato l'artista, "mi ha informato che ho 5 stelle su WikiFeet, mi ha spiegato che è molto raro che qualcuno abbia cinque stelle". Queste recensioni sul web avrebbero quindi incoraggiato l'artista ad aprire un canale su OnlyFans, proprio su consiglio della sua estetista: "Lei ha detto che potrei fare molti soldi vendendo contenuti sui piedi su OnlyFans. E io sono il tipo ‘Perché no,'".

Gli scatti "censurati" da Lily Allen

Lily Allen in vacanza a Roma con David Harbour

I primi scatti dei piedi di Lily Allen hanno il suggestivo scenario della Fontana di Trevi. La cantante, infatti, è a Roma in vacanza insieme a suo marito David Harbour (Stranger Things, Hellboy) come dimostrano gli scatti di entrambi sui social. I due hanno un rapporto molto libero e sincero: "Spesso mi chiedo se io non faccia kink-shaming nei suoi confronti", ha spiegato sempre nel podcast. Nel senso che suo marito le chiede delle cose particolari durante i rapporti e lei rifiuta: "No, tesoro, non succederà" oppure lo faccio sentire in colpa: "Come osi chiedermi di fare questo", ha detto scherzando. Oppure conclude con la battuta classica: "Stasera no, ho mal di testa".