L’ex naufraga Rosaria Cannavò è incinta per la prima volta: “Eri un desiderio dentro al cuore” Rosaria Cannavò, ex naufraga dell’isola dei famosi nel 2021, è incinta per la prima volta del compagno Francesco Casagrande. Con un post pubblicato su Instagram, insieme ad alcune sua foto con il pancione, ha scritto: “Eri un desiderio dentro al nostro cuore”.

A cura di Elisabetta Murina

Rosaria Cannavò è incinta. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi nell'edizione del 2021, ha annunciato di essere in dolce attesa del primo figlio con il compagno, fisioterapista di professione, Francesco Casagrande. La bella notizia è stata comunicata già, con una foto della futura mamma mentre accarezza il pancione. "Eri un desiderio dentro al nostro cuore", ha scritto la futura mamma.

La notizia della gravidanza

È con una foto pubblicata su Instagram che Rosaria Cannavò ha annunciato di essere in dolce attesa per la prima volta. Una notizia che l'ex naufraga ha comunicato solo al sesto mese di gravidanza con alcune foto del suo pancione in crescita. "Eri un desiderio dentro al nostro cuore… Grata di crescere giorno dopo giorno insieme a te", ha poi scritto sotto lo scatto. Il padre del piccolo è il fidanzato Francesco Casagrande, a cui è legata da prima della sua partecipazione all'Isola dei famosi nel 2021 e che sarà accanto a lei: "Papà e Mamma non vedono l’ora di stringerti forte …ti aspettiamo! NB: Giuro che non vi assillerò con mille video e foto, ma sarò parsimoniosa…spero!!".

Chi è Rosaria Cannavò

Rosaria Cannavò è originaria di Catania e ha 39 anni. Nel 2021 è tornata in tv per partecipare alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi. La sua carriera però è iniziata nei primi anni 2000, quando ha partecipato a diversi show di successo come showgirl e ballerina. Tra questi Paperissima, Sarabanda e I Raccomandati. In passato è finta anche al centro della cronaca rosa per via delle sue relazioni, prima con Christian Panucci e poi con il calciatore Antonio Cassano. Ora è felicemente fidanzata con Francesco Casagrande, fisioterapista di Roma, che sarà presto anche il papà del suo primo figlio. I due stanno insieme da più di due anni.