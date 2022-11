L’ex dama di Uomini e Donne Luisa Anna Monti ricoverata d’urgenza: “Non riuscivo più a parlare” Luisa Anna Monti, ex dama del parterre Over di Uomini e Donne, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Sui social il raccontato di cosa le è successo a pochi giorni dalle nozze con Salvio Calabretta, fissate il prossimo 7 dicembre: “Non riuscivo più a parlare e a muovermi”. Ora per fortuna l’allarme è rientrato.

A cura di Elisabetta Murina

Ancora problemi di salute per Luisa Anna Monti. A pochi giorni dalle nozze con Salvio Calabretta, fissate per il prossimo 7 dicembre, l'ex dama del parterre Over di Uomini e Donne è stata portata d'urgenza in ospedale. "Non riuscivo più a muovermi e a parlare", ha raccontato la futura sposa sui social. Nell'estate del 2021 le era stata diagnosticato un tumore al seno, per il quale era stata sottoposta a un'operazione chirurgica e a diverse terapie.

Perché Luisa Anna Monti è stata ricoverata in ospedale

L'ex dama si è mostrata sui social direttamente dal lettino dell'ospedale e, inizialmente, fa preoccupare i fan. In mattinata non riusciva più a muoversi e a parlare, così il compagno e futuro marito Salvio ha chiamato subito i soccorsi: "Da quello che mi hanno raccontato non riuscivo più a parlare, non riuscivo più a muovermi e mi hanno portato con il 118 qui in ospedale". Un problema di salute che sembra ora essere rientrato e che arriva a una settimana della nozze con il compagno, conosciuto proprio a Uomini e Donne. Dopo tutti gli esami del caso, Luisa Anna Monti è stata rimandata a casa con un responso: "Ho fatto la tac e tutti gli accertamenti. Si presume che io abbia avuto una sincope".

Come sta ora Luisa Anna Monti

Luisa Anna Monti è stata dimessa dall'ospedale e si trova ora a casa. Ancora una volta si è mostrata sui social a tutti coloro che la seguono per rassicurarli sulle sue condizioni di salute e spiegare anche cosa le è successo: "Sono svenuta da sveglia, può succedere purtroppo in momenti particolari come quelli che sto vivendo. Sono stati due anni molto difficili. Ho avuto questa afasia, non riuscivo a rispondere". Ora però il pericolo è passato: "Tutto rientrato, devo solo rallentare un pò". Nell'estate del 2021, l'ex dama aveva rimandato le nozze con Salvio Calabretta perché le era stato diagnosticato un tumore al seno. Poi il racconto della terapia sui social, che stava andando per il verso giusto permettendole di tornare a progettare le sue nozze, attese da tempo.