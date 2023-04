L’ex concorrente del GF Vip Mariana Rodriguez è diventata mamma: “Un cambiamento pieno d’amore” Mariana Rodriguez, ex concorrente del Grande Fratello Vip nel 2016, è diventata mamma per la prima volta. L’annuncio con un tenero scatto su Instagram: “È un cambiamento così forte pieno di dolore ma anche d’amore… poi arriva lui, Noa Maria, con la sua luce”.

A cura di Elisabetta Murina

Mariana Rodriguez è diventata mamma per la prima volta. L'attrice venezuelana, ex concorrente del Grande Fratello Vip nel 2016, ha annunciato la nascita del primo figlio Noa Maria, avuto con il compagno Gianmaria Coccoluto. L'annuncio con un tenero post su Instagram.

L'annuncio della nascita

Oggi, 17 aprile, Mariana Rodriguez ha pubblicato sul suo profilo Instagram un dolce scatto mentre stringe sul petto il piccolo Noa Maria, di cui si intravede la manina e la testa. Così l'ex concorrente del GF Vip, in passato protagonista anche di altri show della tv italiana, ha voluto rendere pubblica la nascita del suo primo figlio, avuto con il compagno Gianmaria Coccoluto, 29 anni, noto kitesurf italiano. Per la 32enne diventare mamma è un'emozione incredibile, oltre che un grande cambiamento di vita:

Il periodo più vulnerabile della mia vita con le emozioni più forte che mai, al punto tale di sentirmi colpevole per sentire delle emozioni così intense … è un cambio, è un cambiamento così forte pieno di dolore ma anche d’amore di farti rinascere, di trovare la forza dove non c’è … ma poi arriva lui Noa Maria con la sua luce, la sua forza, la sua bellezza infinita e ti afferri a quello , a quel baby arcobaleno per rinascere come là fenice dal dolore dalle cenere.

La carriera di Mariana Rodriguez, neo mamma

Mariana Rodriguez ha 32 anni ed è una showgirl e modella venezuelana. Nel 2010 si trasferisce in Italia e inizia la sua carriera in televisione, dove ricoprirà negli anni diversi ruoli. La prima apparizione nel programma Veline, dove però non supera le fasi finali, poi l'avventura a Pechino Express nella seconda edizione. Ma è con la partecipazione al Grande Fratello Vip, nel 2016, che si fa conoscere al grande pubblico, riuscendo ad arrivare fino alla seminale. Poi, dopo il reality, diventa una valletta fissa del programma Matrix di Chiambretti. Per quanto riguarda ala sua vita sentimentale invece, è stata fidanzata per due anni con l'attore Simone Susinna, mentre ora è legata a Gianmaria Coccoluto, 29 anni, noto campione di kitesurf italiano, originario di Terracina.