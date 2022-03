Lewis Hamilton e Camila Kendra si sono lasciati, il pilota è single ma si dedica alla carriera Lewis Hamilton e la modella dominicana Camila Kendra si sono lasciati. I due avevano iniziato a frequentarsi la scorsa estate, ma a quanto pare la storia è durata poco e adesso non ci sarebbe alcun contatto tra loro.

A cura di Ilaria Costabile

Lewis Hamilton, il campione del mondo della Mercedes, è tornato single. Dopo la liaison di questa estate con la modella dominicana Camila Kendra, i due si sono lasciati e lei avrebbe anche tagliato i ponti con lui, smettendo di seguirlo sui social. Insomma, una rottura in piena regola, dalla quale il pilota pare ne sia uscito piuttosto serenamente e sia pronto a rimettersi in carreggiata.

Il flirt con Camila Kendra

La storia era venuta a galla proprio questa estate, quando i due erano stati beccati in atteggiamenti piuttosto intimi che, quindi, non potevano passare inosservati e soprattutto erano piuttosto difficili da equivocare. Non sono mancati, poi, degli scatti pubblicati nella villa che il campione possiede in Colorado, dove la modella non ha esitato a mettersi in posa indossando anche qualche indumento prestatole per l'occasione dal 37enne e lui, intanto, approvava e apprezzava tramite like sui social. A fornire qualche informazione in merito fu una fonte del Sun, secondo cui i due si conoscevano già da tempo e dopo questa permanenza improvvisa della modella nella dimora sudamericana di Hamilton, tra i due sarebbe scattata la famosa scintilla. Un fuoco che, però, non è divampato, ma anzi si è spento piuttosto presto secondo persone vicine ad entrambi, anche perché sembrerebbe che lei abbia iniziato a provare qualcosa di davvero intenso per lui.

Lewis Hamilton concentrato sulla carriera

I due, quindi, hanno chiuso ogni tipo di rapporto, cancellandosi anche dai social. Non c'è possibilità di ripresa, almeno per il momento, e questo si addice perfettamente al carattere del pilota di Formula Uno che adesso è proiettato sul suo lavoro e sul prossimo campionato. Insomma, nonostante l'attrazione ci fosse, quindi, il dovere pare abbia prevalso sul piacere, come d'alta parte aveva annunciato lui stesso una volta messo un punto alla sua storia con Nicole Scherzinger, a seguito della quale dichiarò di volersi dedicare principalmente alla sua carriera dopo gli insuccessi degli ultimi mesi.