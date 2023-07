Le foto del pancione di Natalia Paragoni fanno discutere: “Queste cose non hanno senso” La ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha salutato il pancione con due foto che stanno scatenando un putiferio sui social: “È una foto che non ha senso”. Ma c’è chi la difende: “Chi si scandalizza per un corpo nudo femminile, non capisce la sua bellezza”.

"Bye bye pancia" ha scritto Natalia Paragoni su Instagram. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché compagna di Andrea Zelletta, ha partorito da poco la piccola Ginevra e nella giornata di ieri ha pubblicato questo scatto nel quale mostra il suo pancione a tutti. Ma Natalia Paragoni non poteva immaginare che questi scatti potessero causare un incredibile ondata di critiche e soprattutto di vere e proprie offese, proprio nei giorni più dolci della sua vita. "Queste foto non hanno senso", scrive uno degli hater. Mentre c'è chi la difende: "Comunque leggere commenti del genere scritti da donne mi fa capire quanta strada c'è ancora da fare. Che tristezza".

Le critiche e i pareri favorevoli

La foto di Natalia Paragoni è stata giudicata "oscena" ma soprattutto fuori luogo perché lei stessa aveva detto, come ricorda qualcuno, "siamo persone riservate, non so nemmeno se metteremo mai mostra figlia su Instagram…e poi: in piedi completamente nuda su un cornicione. Un conto sono foto in costume, in set fotografico con un bel tema estivo, ma in questo modo si rasenta la volgarità assoluta. Un giorno la figlia vedrà la madre nuda sui social…". E ancora: "Allora capisco tutto: il bel periodo, la gravidanza, il corpo che cambia, il futuro allattamento ma, perché mostrare una foto nuda del tutto solo per far notare il pancione?". C'è anche chi invece difende a spada tratta la influencer: "Chi si scandalizza per un corpo nudo femminile e non capisce la sua bellezza… mentalmente non lo capirò mai!. Sei bellissima e per niente volgare. La volgarità è una cosa intrinseca, se una persona la possiede non se ne libera nemmeno quando è perfettamente vestita. La trasuda. In questi scatti vedo solo purezza, nel tuo corpo vedo solo incanto. Il problema, al limite, sta negli occhi che guardano".

Natalia Paragoni non ha replicato

Natalia Paragoni ha deciso di non replicare agli attacchi e alle accuse, ma ha voluto comunque pubblicare una foto con le cinque generazioni al femminile della sua famiglia: "Cinque generazioni", ha scritto, "La vita secondo Naty". E in foto c'è la piccola Ginevra insieme alla madre e alle nonne.